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奇美與中國趨勢合作　他批：反滲透玩真的應約談林佳龍

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▲▼ 向心 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲北檢調查向心夫婦 。（圖／記者黃軍瑋攝）

政治中心／綜合報導

中國創新投資公司主席向心夫婦被指控涉入共諜案，有違反國安法之嫌，遭限制出境出海。安定力量副秘書長毛嘉慶26日表示，「北檢配合王立強的故事起舞是意料中事，就算沒有證據，也要限制向心夫婦出境，至少要演到1月11日為止，但民進黨忘了，演戲要演全套。」

毛嘉慶指出，既然王立強說，由向心擔任主席的「中國趨勢」、「中國創新」是中共的情報據點，那麼「中國趨勢」2008年和台灣奇美簽訂了「LED、LCD全面合作諒解備忘錄」，台灣奇美有沒有被向心「滲透」？這是嚴肅的國安問題，應該要好好調查一下。

毛嘉慶也指，若奇美有「被滲透」的嫌疑，那時任奇美董事長的女婿、現任交通部長林佳龍，「當然也絕對是向心的重點目標」，「請北檢好好的約談奇美、林佳龍」。

毛嘉慶還說，時力立委黃國昌的岳父、立委林昶佐的母親、何志偉家的陽信銀行，賺人民幣也不是一兩年了，不查，恐怕也不安全，「反滲透要玩真的，蔡英文加油好嗎？」

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