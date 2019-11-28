快訊／川普簽署「香港人權法案」　港府回應「極度遺憾」：沒必要也沒根據！

▲香港連日爆發激烈警民衝突，令美國加速通過「香港人權法案」。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

繼美國參眾兩院針對香港問題快速通過法案後，美國總統川普稍早也正式簽署《香港人權與民主法案》。香港政府對此強烈反對，聲稱「美方無視港方多次針對兩項法案提出的切實關注表示極度遺憾，這項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。」

川普於美國當地時間27日簽署《香港人權與民主法案》，香港政府今（28）日發布新聞稿稱，對「香港人權與民主法案」以及另外一項有關香港的法案「成為美國法律」表示強烈反對。發言人表示，兩項法案並不合理，當中《香港人權與民主法案》以人權及民主為名，但實際上部分條文涉及出口管制和香港執行聯合國制裁措施，根本與香港的人權和民主無關，兩項法案更會向示威者發出錯誤信息，無助緩和香港局勢。

▼美國總統川普正式簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

發言人再指，「美國在香港擁有龐大經濟利益，包括在過去10年從香港賺取在美國的全球貿易夥伴中最高的雙邊貿易順差，單是去年已超過330億美元。美國單方面改變對香港的經貿政策，將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響；此外，香港和美國在出口管制及執法方面一向有緊密合作。」

發言人重申，特區政府希望美國政府採取務實態度，以香港和美國的互惠關係和美國在香港的利益為依歸，維持對香港的經貿政策和原則立場，繼續尊重香港作為一個單獨關稅地區的地位，「外國政府及議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。」

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