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《香港法案》簽了！川普：這是基於對習近平、中國和香港人民的尊重

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普確定簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在當地時間27日簽署了《香港人權與民主法案》，並在聲明中指出，簽署該法案是出於對中國國家主席習近平、中國和香港人民的尊重，「該法案是希望中國與香港的領導、代表們，可以友善地解決分歧，為所有人帶來長久的和平與繁榮。」

《香港人權與民主法案》中規定，美國政府與國務卿每年必須提交報告，評估香港能否在北京管轄下保持足夠的自治程度，並持續其特殊的貿易地位，且對於對任何侵犯了《基本法》的個人或是企業進行制裁，並建議不拒發簽證給「因政治動機」而被迫拘留或逮捕的香港人。

《路透社》報導，川普同時也簽署了兩院通過的另一項法案，內容是禁止美國向香港警方出口人群控制的武器工具，如催淚瓦斯、胡椒噴霧、橡膠子彈和電擊槍。

▲▼香港警察。（圖／路透）

▲另項法案禁止美國向港警出口人群控制的武器。（圖／路透）

另外，白宮在聲明中強調，政府只會執行法案內的部分措施，因為它干擾了總統執行外交政策的能力，「該法案的某些條款將妨礙總統執行憲法賦予用來行使外交政策的權力，白宮在外交關係方面，會按照總統的憲法權責來對待法案中的每項條款。」

儘管許多人認為，《香港人權與民主法案》只屬象徵性，但法案中的條款如果真的實施，可能會顛覆美國與香港之間的特殊經貿關係，並將香港貿易樞紐的地位，轉移至中國或是亞洲其他城市。不過，法案中還包含了豁免條款，允許總統基於國家安全和國家利益的理由來阻止執行條款。

香港政府則強烈反對該項法案，並在28日發布新聞稿指出，「美方無視港方多次針對兩項法案提出的切實關注表示極度遺憾，這項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國之間的關係和利益。」

►川普簽署《香港人權法案》　港府回應「極度遺憾」：沒必要也沒根據！
►白宮書面宣布：川普已簽署《香港人權與民主法案》
►《香港法案》由川普定奪　蓬佩奧：美國人權標準適用全世界

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