川普簽署香港法案！美參議員：有新工具阻止北京干涉香港

▲美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，新法能夠阻止北京干涉香港。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普27日正式簽署《香港人權與民主法案》，稱此舉是「出自對於習主席、中國與香港人民的尊重」，也簽署另一項法案，禁止向港警出口橡膠子彈、催淚瓦斯等用品。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）對此表示，如今美國「擁有了全新且有意義的工具，阻止北京進一步影響與干涉香港事務。」

▲美國總統川普於美東時間27日正式簽署《香港人權與民主法案》。（圖／路透）

川普27日正式簽署2項支持香港示威者的法案，他表示，此舉「出自對於習主席、中國與香港人民的尊重」，並呼籲「為了所有人長久的和平與繁榮，中國與香港的領袖和代表們，將要能夠和睦地解決分歧。」

CNBC報導，盧比歐對此表示肯定，「美國現在擁有全新且有意義的工具，阻止北京進一步影響與干涉香港事務。」他也提到，香港11月24日地方議會選舉投票率創新高，非常具有歷史性，「新法非常及時地展現，美國強烈支持香港長期珍視的自由。」參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）指出，此法案朝向牽制北京跨出重要的一步。

▲美國參、眾兩院以壓倒性支持票數通過香港法案。圖為香港12日中大戰場。（圖／路透）

美國參、眾兩院上周以壓倒性支持票數通過香港法案，提交給總統簽署。第一項法案要求國務院每年確保香港擁有足夠的自治權，以維持與美貿易的特殊地位，否則將比照中國徵收關稅，第二項法案禁止美國對港警出口催淚瓦斯、橡膠子彈、電擊槍等用品。

《路透社》報導，目前正值貿易戰談判「第一階段」的協商，美國參議院通過法案後，北京表示會採取反制措施，保護主權與國家安全，譴責上述法案是對於國內事務的粗暴干涉，違反國際法。港府也出言反對，稱法案「沒有必要也毫無根據。」



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