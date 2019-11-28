自由時報民調：蔡49.95％、韓19.49％、宋5.62％　挺朱選民69％轉投韓

▲在最新民調中，蔡英文的支持度領先韓國瑜和宋楚瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨2020大選推出最強組合「蔡賴配」，近期民調也持續穩定上升。而在最新公布的一份民調中，3位總統候選人的支持度分別為蔡英文49.95％、韓國瑜19.49％、宋楚瑜5.62％；值得注意的是，在2016年大選中支持前新北市長朱立倫的民眾，只有69％的人願意在2020大選轉而力挺韓國瑜。

根據《自由時報》28日公布的最新民調顯示，不論是在哪個年齡層，都是蔡賴配獲得最高的支持度，尤其是20歲至29歲的年輕人，支持度高達63％；韓張配則是最受60歲至69歲的選民支持，達28.5％；而宋余配的支持者大多落在40歲至49歲，達7.18％。

▲外界普遍認為蔡英文找賴清德當副手，對民調上升很有幫助。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

若從整體來看，蔡賴配以49.95％的支持度領先韓張配的19.49％、宋余配的5.62％，另外還有24.93％的選民尚未決定要把票投給哪一組候選人。

另外值得注意的是，該份民調也針對2016年的總統大選進行調查，發現當年投給朱立倫的藍營支持者，僅有69％的人願意在2020大選中力挺韓國瑜；而上次支持宋楚瑜的選民，只有34％的人願意再投給他，另外32％轉向韓，23％則轉向蔡。

▼4年前投給朱立倫的藍營支持者，只有69％的人願意投給韓國瑜。（圖／記者羅婉庭攝）