「蔡習會」拚歷史定位？　蔡英文：滿誘惑的！但責任是守住國家利益

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文接受媒體專訪時，針對在未來第二任時，是否與中國國家主席習近平舉行「蔡習會」，力拼歷史地位？她笑著說，這聽起來滿誘惑的，但問題在於，總統的責任是守住國家最基本的利益。

面對「亡國感」，外界多認為蔡英文是靠此才拉抬聲量與民調，蔡英文表示，這太小看政府面對的壓力了，過去這三年多來，對岸的壓力前所未有，如果沒有這樣的毅力，台灣難有自主空間，「文攻武嚇不夠多嗎？這個總統撐住了！」

談起「蔡習會」的可能，蔡英文表示，沒有排除任何互動的可能性，台灣不挑釁、不冒進、堅持基本立場，也願意跟對岸在各方面交流溝通，不過希望不要設置政治前提。

對於總統是否要設立歷史定位，蔡英文表示，她知道每一位總統都有所謂建樹的問題，對她而言，最重要的還是台灣人的基本利益必須要守住。

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