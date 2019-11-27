洪慈庸稱老公卓冠廷「從政老鼠屎」　4年處理300件軍中陳情反擊酸民

記者黃翊婷／綜合報導

無黨籍台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）立法委員洪慈庸26日在臉書直播中，開玩笑稱老公卓冠廷是自己從政路上的老鼠屎，同時也不忘秀出過去4年來的從政成績單，爭取選票，「政治是要逐步的進步，不可能在短時間內達到每個人的期待，畢竟政治就是眾人的事，我們會努力。」

▲洪慈庸請老公卓冠廷擔任直播節目第一集的嘉賓。（圖／翻攝自Facebook／洪慈庸）

洪慈庸提到，網路上很多人對她有許多問號、好奇，因此突發奇想乾脆來「開箱洪慈庸」，加上最近接受媒體訪問，也常被問到是否後悔踏上政治一途，不如就在節目中一起回答，「從政將近4年我沒有後悔」，雖然網路上的攻擊也會讓她懊惱，例如被批評只會交男朋友、結婚、生小孩，或者不做選民服務，「但喬工程、喬利益，本來就不是民意代表該做的事。」

洪慈庸表示，因為橫跨4個選區，有些民眾不會主動來看她公開在臉書上的資訊，所以這次有把歷年來的政績寫進宣傳單中，希望大家不要再誤會自己沒有做事，像非常容易塞車的大雅交流道，近期終於爭取到中央全額補助共46億元，預計本週六正式動工，最快民國112年就能完工，其他還有非營利幼兒園、醫院等等。

▲洪慈庸將過去的政績列在宣傳單上，證明自己真的有在做事。

但最讓洪慈庸感到沉重的是，有些人會批評她踩著弟弟洪仲丘的屍體往上爬，卻不在立法院做跟軍人相關的工作；她澄清，這幾年已經處理超過300件軍中陳情，並非沒有進入國防委員會就是不關心軍人事務，因為過去時代力量在立法院內是小黨，只有5席，所以都是抽籤決定要去哪個委員會，「這是小黨的先天限制，這4年我去過4個委員會，如果可以選擇，我當然會選擇固定的委員會，這樣才能深耕。」

洪慈庸最後也感性表示，政治是要逐步改變、進步，不可能在短時間內達到每個人的期待，畢竟政治就是眾人的事，她會繼續努力，力求平衡地方需求以及立法院問政，讓大家都感到滿意，「因為這是大家的台灣。」