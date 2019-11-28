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蔡正元403字喊話蔡英文：留下「騙子總統」的名號，值得嗎？

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▲▼蔡英文、蔡正元。（合成圖／ETtoday資料照）

▲蔡正元提醒蔡英文，不要為了勝選淪為騙子總統。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨副秘書長蔡正元近日針對自稱共諜的王立強一事頻繁發表意見，昨日（27日）深夜他在臉書PO出403字的文章，並向力拚連任的總統蔡英文喊話，「留下『騙子總統』的名號，值得嗎？」直指對方利用王立強抹紅國民黨總統候選人韓國瑜。

蔡正元以「騙子門」為文章開頭，第一句話就先向蔡英文提問，「妳願意當『騙子總統』嗎？我們都是喝過美國洋墨水的知識分子，我們都了解政治鬥爭即使在美國也很殘酷，但就如同在美國政壇，最基本的文明底線還是要守住」、「妳利用騙子王立強炒作抹紅韓國瑜的策略，縱使最後妳僥倖贏得選舉，妳製造的『騙子門』將終生跟著妳，妳就是『騙子總統』」。

蔡正元甚至稱前總統陳水扁為「兩顆子彈總統」、美國前總統尼克森（Richard Nixon）為「水門案總統」，呼籲蔡英文再仔細想一想，掌權者總有一天得卸下權力，王立強在大陸的就學、就業、詐騙等資料，都不是一句「中國可以製造」就能帶過，況且王的親戚、老師、同學紛紛拿出從小到大的合照，媒體只要實際去一趟，應該不難查出真相。

蔡正元認為，蔡英文指揮檢調全力替王立強補強，還找來名嘴賣力演出，反而更加證明自己很認真地參與其中，到時可就真的成了「騙子總統」，「妳留下『騙子總統』的名號，值得嗎？」

▼蔡正元臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

蔡正元臉書喊話蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

蔡正元臉書喊話蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元）

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