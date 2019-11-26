朱立倫輔選桃園　坦言不分區名單重創選情10%：不准再分什麼粉　

記者沈繼昌／桃園報導

前新北市長朱立倫26日上午在桃園市為第六選區立委參選人陳學聖與連江縣立委參選人陳雪生輔選，媒體詢問有關不分立委名單是否重創國民黨選情時表示，確實他走訪各地時，區域立委都說名單出爐後至少重創選情5%至10%，但黨提名人要勇敢站出來為黨與自己辯護；另外，針對共諜案要謹慎小心，民進黨也不要急著要抹紅對手。

▲前新北市長朱立倫26日返回桃園為立委參選人陳學聖與陳雪生在大溪區輔選拉抬聲勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫上午與國民黨提名桃園第六選區立委參選人陳學聖在大溪區參訪歷史建築源古本舖，包括連江縣立委參選人陳雪生也到場，爭取在地連江縣民支持。朱立倫受訪時指出，「朱立倫」在桃園還算是最大公約數，他會協助整合地方力量，讓黨提名立委參選人都順利當選。

媒體詢問詢問是否接下國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部主委一職？朱立倫語帶肯定透露，會配合韓國瑜最後做宣布，在未宣布前，還是持續進行各地輔選工作，化解各區域立委所面對問題與困難，整合地方支持力量，他回桃園也有此意，陳學聖需要一些整合與努力，「朱立倫」可能在桃園算是最大公約數。

▲前新北市長朱立倫26日返回桃園為立委參選人陳學聖與陳雪生輔選，選民致贈白蘿蔔與大蒜象徵好彩頭與凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫指出，自己目前是針對立委的部分，但總統大選的部分也是如此，國民黨從年初到現在面臨困難，除了民進黨不斷抹黑抹紅外，國民黨犯下最大錯誤，就是不斷製造敵人與趕走朋友，現在自己做的工作就是找回朋友，減少敵人，這是目前最重要的事情。

朱立倫強調，國民黨現在已經不准再分什麼粉，通通只有中華民國粉，這樣擴大支持者與增加支持者，才是爭取大家為中華民國投下最後一票關鍵，否則一直製造敵人減少朋友，不是個正常選舉的方式。

▲前新北市長朱立倫26日受訪時坦承黨中央提出不分區立委名單去影響區域立委選情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體詢問有關共諜案民進黨要求反滲透法在週五逕付二讀的看法？朱立倫認為，共諜案要非常謹慎小心，因為動輒就會影響選舉最後結果，台灣不需有這一類抹紅事件出現，有關單位要盡速釐清，民進黨做這樣的政治操作會有預期的效果，但不必急著抹紅對手，但對台灣民主的傷害或可能造成整個社會反彈，也要注意。

至於媒體關心藍綠兩黨最近出爐的民調愈差愈遠，是否受到立委不分區名單影響？朱立倫解釋，他到各地輔選時，區域立委都說不分區名單確實重創選情至少5%到10%，他認為區域立委與韓國瑜要更努力外，黨提名不分區人選也要勇敢站出來為黨與自己辯護，社會質疑造成國民黨的選情重創，這是不容否認事實。

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