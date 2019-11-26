韓國瑜爆新金句嗆蔡政府：得民心得天下，得民調者得痔瘡！

▲韓國瑜台東參訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台東報導

國民黨總統參選人韓國瑜26日到台東輔選國民黨立委候選人廖國棟時，再度爆金句「得民心得天下，得民調者得痔瘡」他也強調，政治人物要做牛做馬，不可以作威作福！

韓國瑜下午幫廖國棟站台時表示，政治非常單純，就是「理念、想法、願景、諾言」，投給他或不投給他，贏的人執政，輸的人監督，但現在政治太多人在算計。

他喊話，從2020開始，恢復政治的純潔，不要把扭曲黑暗的因素放在台灣，就是一顆心，希望台灣愈來愈好，一個心願，希望國旗飄揚，以台灣善良純潔打拚，要選出優秀立委來領導。韓國瑜表示，民進黨迷信民調，但得民調得痔瘡！得民心的人才會得天下。

韓國瑜批評，蔡英文民調越高的時候，離民心越來越遙遠，現在民心思變，但是民進黨眼睛閉著、耳朵摀著，只相信阿拉伯數字，民調可大可小。「人民了解民進黨要什麼，但民進黨不知道人民要什麼」不是每個人都希望大富大貴，但大家都想要安居樂業，士農工商都賺錢。

他強調，民進黨執政後，離人民越來越遠了，好的政府應該會人民謀求幸福，若忘了這個目標，政府就失去了意義，下一代會越來越辛苦，一定要改變，一定要跟國際接軌、培養下一代孩子，不要把錢拿來養蚊子。

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