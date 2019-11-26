快訊／李哲華選前48天復出　將任韓國瑜競總執行長

▲李哲華將任韓國瑜競選辦公室執行長。（圖／記者邱顯燁攝）

記者徐政璿／台北報導

選戰倒數48天，國民黨總統參選人韓國瑜陣營有新人事變動！前組發會主委、智庫副執行長李哲華將擔任韓國瑜競選總部執行長，扮演競選總部與各縣市溝通聯繫平台，將負責全國組織動員工作，凝聚地方能量。

在去年縣市長九合一選舉大勝立下戰功的組發會主委李哲華，傳出因為跟「夫人幫」不合，今年10月1日突然遭到撤換，被調任國民黨智庫副執行長，被打入冷宮。

不過，在選前48天，為了加強各地組織動員能量，李哲華擔任將擔任韓國瑜競選總部執行長。韓陣營人士表示，為加強各地組織動員能量，韓陣營日前也跟副主席曾永權商量要借將李哲華，不過，因日前黨中央在處理不分區立委提名而暫緩，26日已與黨中央確認此人事案。

韓國瑜競選組織架構三巨頭目前已經到位，全國後援總會長、全國顧問團總團長已由前主席連戰、前副主席林豐正擔任，至於全國競選總部主委雖然韓陣營尚未公布，但據了解，將由前新北市長朱立倫接任。

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