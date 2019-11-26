挑戰蘇震清！「學霸律師」張怡：翻轉屏東、找回乾淨政治

▲張怡披時代力量戰袍參選屏東立委。（圖／時代力量提供，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨屏東第二選區的現任立委立委莊勝雄，因列入不分區名單，改由立委蘇震清參選。時代力量立委黃國昌與無黨籍立委參選人、學霸律師張怡合作，代表時力參選盼翻轉屏東，找回乾淨政治。張怡25日也在粉專分享黃國昌陪同登記的新聞報導，寫下「感謝黃國昌老師陪我去登記，這是一種偶像帶粉絲登記的概念，讓這一切變得更有意義」。

民進黨提名的第二選區立委莊瑞雄轉戰不分區，並支持立委蘇震清競選後，引起第二選區選情震盪。黃國昌因追打屏東縣議員周碧雲經營的「樂樂」養雞場違法，支持莊瑞雄；在莊瑞雄進入不分區後，黃國昌遂建議時力自推人選。

擁有台大外文及法律雙學位、留學美國並擁有美國及台灣律師執照的張怡，以與時力結盟方式參選。她表示，不希望參與任何政黨，所以用合作方式，讓自己有獨力做事空間，黃國昌揭發樂樂養雞場的違法，才讓地方人士努力很久一直沒辦法突破的污染問題被重視。

張怡表示，她從美國回到恆春5年，參與很多環保抗爭，發現無法解決的背後原因，多是因政治問題，這是她想從政的原因，希望利用政治來解決台灣的環境問題，她認為要有好的環境，才會有好的經濟，希望能翻轉屏東。

黃國昌則說，充滿貪污腐敗的政治結構中，屏東需要一個新的政治力量，一個清廉、真正為人民發聲的力量，他非常認同台灣要有好的環境才有好的經濟，時代力量會傾全力支持張怡。