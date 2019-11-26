韓國瑜挺港人全面普選　感嘆「民進黨沒收香港夢寐以求的公投」

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

政治中心／綜合報導

香港反修例爭議延燒近半年，也間接影響24日展開的區議會選舉，泛民派一舉奪下超過385席，建制派大敗只拿下59席。對此，國民黨總統參選人韓國瑜25日在臉書力挺香港儘速落實特首、立法會雙普選，但他同時也感嘆，台灣的民主得來不易，民進黨沒收香港人夢寐以求能夠表達直接民意的全民公投（民進黨政府修法將公投與大選脫鉤）。

韓國瑜表示，香港區議會的選舉結果是香港人民用手上的選票表達了對香港政府和香港未來發展方向的意見和決定。民意之所向當為政治之所求，他誠懇呼籲北京當局與香港特區政府，必須正視香港選舉結果，儘速落實特首、立法會雙普選。

接著，韓國瑜提到，普選其實只是民主的第一步，中華民國在台灣自1996年舉行第一次總統直選以來，至今已歷經三次政黨輪替，但多少當年在街頭高喊民主、呼求改革的黨外人士，今天在高官大位上，盡開民主倒車。

韓國瑜批評，這些人打著民主旗幟製造對立，任意設置東廠機構、酬庸親信、安插中選會主委、漠視公投民意、甚至沒收香港人夢寐以求能夠表達直接民意的全民公投，台灣得來不易的民主，應該被好好珍惜，不應該成為某個政黨、某些政客的禁臠。

最後，韓國瑜說，香港泛民派的勝出不但昭示了香港人追求民主的決心，也證明了中國大陸當局無法操縱台灣選舉結果的事實，因為中共連一國兩制下的香港選舉都無法操控，又如何能夠控制自由民主的台灣？中華民國的民主制度，是每一位國民最大的驕傲和憑仗，台灣人要珍惜民主、善用選票，唾棄背離民意的政客，選出我們要的未來。

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