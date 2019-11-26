　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜挺港人全面普選　感嘆「民進黨沒收香港夢寐以求的公投」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

政治中心／綜合報導

香港反修例爭議延燒近半年，也間接影響24日展開的區議會選舉，泛民派一舉奪下超過385席，建制派大敗只拿下59席。對此，國民黨總統參選人韓國瑜25日在臉書力挺香港儘速落實特首、立法會雙普選，但他同時也感嘆，台灣的民主得來不易，民進黨沒收香港人夢寐以求能夠表達直接民意的全民公投（民進黨政府修法將公投與大選脫鉤）。

韓國瑜表示，香港區議會的選舉結果是香港人民用手上的選票表達了對香港政府和香港未來發展方向的意見和決定。民意之所向當為政治之所求，他誠懇呼籲北京當局與香港特區政府，必須正視香港選舉結果，儘速落實特首、立法會雙普選。

接著，韓國瑜提到，普選其實只是民主的第一步，中華民國在台灣自1996年舉行第一次總統直選以來，至今已歷經三次政黨輪替，但多少當年在街頭高喊民主、呼求改革的黨外人士，今天在高官大位上，盡開民主倒車。

韓國瑜批評，這些人打著民主旗幟製造對立，任意設置東廠機構、酬庸親信、安插中選會主委、漠視公投民意、甚至沒收香港人夢寐以求能夠表達直接民意的全民公投，台灣得來不易的民主，應該被好好珍惜，不應該成為某個政黨、某些政客的禁臠。

最後，韓國瑜說，香港泛民派的勝出不但昭示了香港人追求民主的決心，也證明了中國大陸當局無法操縱台灣選舉結果的事實，因為中共連一國兩制下的香港選舉都無法操控，又如何能夠控制自由民主的台灣？中華民國的民主制度，是每一位國民最大的驕傲和憑仗，台灣人要珍惜民主、善用選票，唾棄背離民意的政客，選出我們要的未來。

其他人也看了這些...

111位青年陪韓國瑜登記參選總統：國政要領航、青年來幫忙
讓宋楚瑜先登記！韓國瑜18日中午11：30赴中選會
韓國瑜回家鄉催票：我從善良清秀美男子被抹成「黑道喝酒抱女人」！

還想看更多...

蔡賴配「台獨、赦扁」理念不同　韓國瑜：開2300萬人民大玩笑？
韓國瑜轟吳敦義不分區名單：國民黨不能戴面具騙人民！
侯友宜首公開鬆口：總統請支持韓國瑜！手牽手拚個好日子

「韓張配」確定了！你還等什麼？

ET快訊
網曝光博恩爸學歷！「理工醫學全包」哈佛醫學院當講師驚呆鄉民
老伯雨中招計程車「路過7台沒人停」OL鼻酸嘆冷漠　恐怖真相曝
隱藏版秒殺商品開賣10分就賣光！好市多26日必搶優惠清單
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王立強自爆干預選舉　國安人士3點解析：澳洲對中共的輿論戰

比蔡英文懂得處理兩岸關係　韓國瑜：會比她好很多很多很多很多

農民怒批豐收卻增加進口　韓國瑜：政府天生不喜歡百姓快樂？

「割草」踢館高雄藍票倉強調合法申請　里長酸「影響交通」

潘維剛響應反性別暴力行動　馬英九拍影片力挺「反暴力、不沉默」

快訊／20萬戶受惠！北市單一且自住房屋稅降為0.6％　明年7月上路

韓國瑜挺港人全面普選　感嘆「民進黨沒收香港夢寐以求的公投」

時力黨團提案修法　收受大陸政治獻金最重處10年徒刑

ET民調／6成民眾認為2025非核家園不可能完成　65.8％同意重啟核四

韓國瑜稱大陸無法操縱香港選舉　柯文哲：是操控失敗

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

孝女跪地祈求保佑重病老母親 媽祖鑾轎360度旋轉為她賜福

比蔡英文懂得處理兩岸關係　韓國瑜：會比她好很多很多很多很多

農民怒批豐收卻增加進口　韓國瑜：政府天生不喜歡百姓快樂？

「割草」踢館高雄藍票倉強調合法申請　里長酸「影響交通」

潘維剛響應反性別暴力行動　馬英九拍影片力挺「反暴力、不沉默」

快訊／20萬戶受惠！北市單一且自住房屋稅降為0.6％　明年7月上路

韓國瑜挺港人全面普選　感嘆「民進黨沒收香港夢寐以求的公投」

時力黨團提案修法　收受大陸政治獻金最重處10年徒刑

ET民調／6成民眾認為2025非核家園不可能完成　65.8％同意重啟核四

韓國瑜稱大陸無法操縱香港選舉　柯文哲：是操控失敗

高雄國中小冷氣拆成34標　綠議員批亂搞！教育局長扯星雲大師

南韓超紅網美飲料「Ade」你喝過嗎？在家就能做，2步驟完成

社區共好！芥助網巷弄嘉年華　花蓮愛心店家提早打烊做好事

窺探太魯閣森林的日常　「森境太魯閣」紀錄片26日首映發表

全國語文競賽台東縣勇奪19座特優獎　成績大放異彩

拿下高通、英特爾讓大聯大眼紅？文曄：供應商激烈反彈此收購

詹皇轟33分14助攻末節宰制全場　湖人剋馬刺8連勝穩居西區龍頭

力拼黑五！網購限時大減價再殺一波　必搶折扣品來了

史上最優惠！VIVE PRO限殺300美元　HTC搶進美國黑五感恩折扣季

倒數3天衝一波！超萌聊天神器「中華電信X護國神犬LINE貼圖」免費下載

大專棒聯／B組預賽12月2日開打　開南菜鳥余謙迎初登板

政治熱門新聞

邱毅告柯文哲按成愛心鈴　黃國昌傻眼：有什麼困難嗎？

邱毅秀韓國瑜手機號碼…博恩一試「真的接了」

王立強投誠向心剛好在台　劉寶傑驚：是劇本

綠黨：國民黨政黨票少於159萬，吳斯懷就進不了立院

韓粉狂傳「29元便當照」！店家心累發聲明

晚間發文狂罵　陳水扁批韓、宋「裝窮騙選票」

王浩宇稱：間諜案王立強只是假名

投審會公告向心開公司　媒體人驚：一出手就1億

獨／立法院將召開「蔡英文論文門公聽會」

被傳與共諜王立強合照　林飛帆怒揭事實打臉：太扯了！

李佳芬訪星突喊卡　韓辦：新加坡政府對警力安排有疑慮

不分區吸票機Top10　郭家軍3女入榜

宋楚瑜批閱李正皓政見：做人要老實賣豪洨！

港泛民派勝　韓國瑜：證明大陸無法操縱台灣選舉

更多熱門

相關新聞

ET民調／逾六成民眾同意「重啟核四」

ET民調／逾六成民眾同意「重啟核四」

2018年公投綁九合一大選，有關能源轉型的公投包括「反空污」、「反深澳電廠」與「以核養綠」三項全數通過，但對於政府目前仍堅持推動「2025非核家園」的能源政策，還是有不少正反不一的聲浪，根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有60.8％的民眾認為「2025非核家園」不可能達成。另外，有65.8％民眾認為在安全無虞的情況下，台灣現階段應繼續使用核能，包括同意重啟核四。

議員要求公開招標　教育局長扯星雲大師

議員要求公開招標　教育局長扯星雲大師

張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

蔡英文低調面對共諜案　黨政人士：操作高不確定性議題有風險

蔡英文低調面對共諜案　黨政人士：操作高不確定性議題有風險

傅崐萁、黃啟嘉泛藍分裂　登頭版較勁

傅崐萁、黃啟嘉泛藍分裂　登頭版較勁

關鍵字：

蔡英文2020大選蔡英文韓國瑜2020大選韓國瑜公投

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

冷凍貨櫃39屍　25歲卡車司機認罪

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

北冕颱風最快今生成「可能又大又強」北北基宜大雨特報

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面