香港泛民主派大勝　朱立倫：港民多數不信任港府、北京

▲朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

香港區議會選舉結束，投票率高達71.2％，創下歷史新高，民主派取得出乎意料的大勝，已取得超過300席。對此，前新北市長朱立倫25日在臉書發文，由此結果可看出，港民多數不信任港府、北京。

香港24日舉行區議會選舉，至晚上10時30分結束，共有294萬名登記選民參與投票。香港選舉管理委員會主席馮驊25日凌晨宣布，本次投票率高達71.2％，成為香港史上最高的一次。各點票站徹夜計票，民主派取得大勝，建制派多人失利。

朱立倫表示，非建制的泛民主派得票57％，更在「單一選區多數決」的選制下，取得近九成席次。對比於上屆非建制不到三成席次；昨天選舉結果的逆轉，是香港民意一次清楚的表達。

朱立倫指出，過去半年香港動盪對峙的加劇，也造成台灣社會的觀點分歧。看到許多人支持港人爭民主的呼聲，與對港府回應怠慢的憤怒；我也聽過對抗爭手段暴力化的抗拒，以及對香港經濟崩壞的擔憂。

朱立倫認為，大家對抗爭的看法分歧，對「暴力」能忍受的程度不一；但至少，「民主」仍是台灣人的共識價值。我們可以爭辯街頭抗爭者是「勇武」還是「暴民」，但我們應當尊重近三百萬港人，昨天一人一票所傳達的清楚訊息「他們多數不信任港府、北京；渴望新氣象希望港府與北京，也能真正面對香港的民意。」

朱立倫提到，社運目標是推動改革；再悲憤的抗爭動能，也要經過政治轉化才能發揮效能。而在選舉制度下，三百萬張安靜選票發出的聲音，遠比最激烈的勇武抗爭，更響亮而篤實！

朱立倫也強調，新當選的區議員需要時間思考：如何善用民眾的授權，如何扛起此刻加諸於他們肩上的責任。此刻的港府也需要時間沈澱調整，如何因應民意訴求。大家都需要一些時間，也需要耐心。

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