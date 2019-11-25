香港籍情侶護照手機丟小黃　警耳尖聽「叫車專線」找回

▲香港籍陳姓男子與林姓女友焦急走進派出所求援。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

香港籍25歲陳姓男子與23歲的林姓女友來台灣自助旅遊及順便參加友人的婚宴，準備到桃園龍潭婚宴會場時，卻將護照證件及手機遺忘在搭乘的計程車上，緊急向附近的警派出所報案求助警方，幸陳男及時想起搭乘叫車專線55688的計程車，由員警循線找到送還給旅客。

▲▼員警仔細調閱監視器查尋。（圖／龍園潭分局提供）

龍潭警分局中興派出所副所長林榮裕及警員董倢亨等2人，24日看見年輕的陳男與林女2人神情焦急地走進派出所，聲稱2人的護照證件及手機均遺忘在計程車上，經員警安撫情緒後，警方正愁該從何找起，此時其林姓女友突然在口袋掉出一張發票，眼尖的員警發現後，經詢該情侶表示搭乘計程車途中有至超商購物，隨即前往發票上的大溪區員林路超商店家調閱監視器，但超商監視器影像只有情侶進入超商影像，沒有攝錄到計程車的畫面，一時又斷了線索。

正當一籌莫展時，陳男口中念念有詞，此時警員董倢亨在旁正在調閱監視器，原以為是男子是失落的在祈禱，但仔細聆聽後，隱約聽到了55688的數字，陳男原本說不出自己是搭乘哪家計程車相關的資料，卻讓警方有了線索燃起了找尋信心，隨即與該計程車行客服電話詢問，終於循線通知到了該計程車駕駛，告知駕駛有外籍遊客不慎將護照證件及手機遺忘在其車上，司機也在晚間21時許，將護照及手機從台北帶到派出所送還給遊客。

►偷偷分享少女秘密！shopping.ettoday.net/