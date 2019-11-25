香港「政治版圖」大變天！建制派一夜成少數派　多位雙料議員落敗

▲香港政治版圖大變天。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港踏入議會新世代，政治版圖大變天。2015年選舉產生的區議會共有431席民選議員，當中建制派佔71.5%，民主派佔28.3%，建制泛民議席七三比。但經過昨日（24日）的投票後，兩派形勢逆轉，泛民取得過半席位，多區大勝，最少七區佔一半議席。

據《星島日報》報導，今屆區議會投票率達七成，創歷史高位。目前，點票工作仍在進行中，不過，新一屆區會全港18區共452個民選議席，根據最新的點票結果計算，民主派已取得過半議席，議席大減的建制派成為區議會少數派。

選舉結果也同時動搖2022年特首選舉的政治環境，因現時選委選舉中，「港九各區議會」和「新界各區議會」共有117個席位，各佔57席及60席，由區議員互選產生。建制派過往主導區議會，成功包辦有關的選委席位，但在換屆後，兩部分均由民主派過半，泛民有望囊括這117張選委票。

若以民主派在上屆特首選舉委員會有325席計，再添上這117個席位，民主派將坐擁約440席，占由1200人組成的選委會逾三分一，夠票左右大局。

▲香港第六屆區議會選舉24日登場。（圖／路透）

此外，今屆區議會選舉有21名立法會議員參選，但隨著結果陸續揭盅，多位建制派議員落敗，不少更敗於新人手上。身兼行會、立會及區議會「三料議員」、民建聯副主應張國鈞於中西區的西環選區落敗，較主要對手彭家浩少近800票。屯門樂翠選區何君堯，也敗於民主黨盧俊宇。實政圓桌田北辰、民建聯劉國勳、超級區議員周浩鼎及鄭泳舜，以及工聯會的何啟明、陸頌雄、麥美娟都告連任失敗。建制雙料議員能勝選的，暫時只有民建聯主席李慧瓊及謝偉俊。

而民主派立法會議員中，只有朱凱廸落敗，其他包括許智峯、鄺俊宇、林卓廷、尹兆堅、塗謹申、范國威及梁耀忠均獲選。

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