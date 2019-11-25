香港泛民派大勝是一記響鐘！　分析：北京政府將決定林鄭去留

▲ 泛民派確定搶下387席次，民眾樂開懷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

香港24日區議會選舉結果陸續出爐，泛民派現已確定搶下387席次，外媒紛紛以壓倒性勝利來形容。運輸及房屋局前局長張炳良表示，此次親中建制派的慘敗是給北京及地方政府官員的一記響鐘；香港城市大學政治學教授葉健民形容，驚人的投票率、選舉結果都顯示，儘管港人擁有不同的政治信仰，但表達意見的決心一致，而北京政府將決定是否解僱香港特首林鄭月娥。

▲ 香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

南華早報25日報導，示威抗爭歷經5個多月的發酵後，迎來首場區議會選舉，而這場被視為檢驗林鄭月娥政府支持度的地方選舉如今由泛民派拔得頭籌，北京政府未來可能不得不開始改變處理香港議題的方式。

運輸及房屋局前局長張炳良（Cheung Bing-leung）形容，不論是泛民派或是建制派都認定此次選舉與以往不同，因為當前局面已演變成一場政治鬥爭，而非以往針對民生議題進行較量。香港城市大學政治學教授葉健民（Ray Yep Kin-man）則提到，親中派陣營將會為支持逃犯條例（編按：全名《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》）付出沉重代價，北京政府將不得不決定是否解雇特首林鄭月娥。

▲ 香港眾志秘書長黃之鋒25日現身街頭，臉上掛著笑容。（圖／達志影像／美聯社）

張炳良進一步表示，北京政府現階段必須認真考慮各種選項，現在應該抓住機會調整策略，「選舉結果出爐後，明智的北京官員應該能夠掌握住港人的態度，且中央政府應該做的，不僅僅是透過港警行動停止暴力作為」，其中一個可行的方法正是成立調查委員會，應對香港人民的需求。

天津南開大學法學院副教授李曉兵（Li Xiaobing）也同意中央政府需要調整對香港情勢的評估，要以更務實的態度來面對當前情況，展現更多努力作為來贏得港人的支持，但不贊同獨立調查是化解危機的有效途徑。

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