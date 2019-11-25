香港區議會選舉徹夜開票　「投票率達71.2」創下歷史新高！

▲香港區議會選舉進行開票。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉亭／綜合報導

香港24日舉行區議會選舉，至晚上10時30分結束，共有294萬名登記選民參與投票。香港選舉管理委員會主席馮驊25日凌晨宣布，本次投票率高達71.2%，創下歷史新高，成為香港史上最高的一次。各點票站徹夜計票，目前民主派取得大勝，建制派多人失利。

投票從早上7時30分開始，一早各處就湧現排隊人龍。根據香港選舉事務處網頁資料，當天下午1時30分，累積投票人數已達152萬，超越上屆選舉總票數的146萬人。到晚間6時30分，累積投票人數249萬4618人，累積投票率60.36%，一舉打破香港主權轉移後的所有選舉紀錄。

▲民主派支持者開心喝香檳慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

本屆區議會選舉告一段落，在單議席單票制下，民主派取得出乎意料的大勝，已取得超過300席，在總數452個民選議席中，擁有壓倒性的優勢，對日後的政治形勢影響相當大。選舉結果不單對明年立法會選舉有標誌性影響，更有可能左右2022年特首選舉。

泛民派勝出者包含林浩波、岑子杰、趙家賢、林卓廷、許智峯、尹兆堅、李俊晞、黃文萱、梁耀忠等。多位相當有份量的建制派候選人均未能當選，包括身兼行政會議、立法會及區議會的議員張國鈞、超級區議員周浩鼎、激進建制派政治人物何君堯等。

▲香港區議員選舉各處都出現排隊人潮。（圖／路透）