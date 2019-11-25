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泛民派拿下387席！香港區選「反送中領袖」幾乎全上　港民樂開香檳狂歡

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▲▼香港區選,選舉。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港區選結果讓民眾樂開懷。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港昨（24）日展開區議會選舉，投票率高達71.2%。據悉，截至上午9點左右，「泛民派」已經獲得387席，取得過半數席位；建制派則只拿下59席。值得一提的是，此次選舉中，不少首次參選的民主派素人，或是反送中行動中相當活躍的民主派人士、前學生領袖都取得勝利，讓民眾開心地在街上開香檳慶祝。

綜合港媒報導，泛民派勝出者包含林浩波、岑子杰、趙家賢、林卓廷、許智峯、尹兆堅、李俊晞、黃文萱、梁耀忠等。多位相當有份量的建制派候選人均未能當選，包括身兼行政會議、立法會及區議會的議員張國鈞、超級區議員周浩鼎等、激進建制派政治人物何君堯。

其中參選葵青偉盈選區，爭取連任的工聯會麥美娟同樣落敗，她認為政府施政是導致她落選的原因之一，「而建制派候選人面對的不公平對待也是很大因素。」

▼香港民眾踴躍參與此次選舉投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港區選,選舉。（圖／達志影像／美聯社）

同樣於荃灣愉景區爭取連任失敗的田北辰則說，落選原因恐怕同樣與政治因素有關，導致他未能確實得到年輕選民支持。他也稱，政府不能看輕年輕人的意見，這次選舉結果顯示年輕人非政治冷感，他們寧願透過選票發聲。選管會今（25）日發聲明表示，因為本屆投票人數眾多，部分票站的點票尚在進行中，因此目前還未能依原定計劃交還場地。

報導指出，2021年的特首選舉中，選委會的1200人裡有117人是由1區議員互選組成，目前泛民派經過本次投投票後，已經肯定可以全取這117個選委席位，預料未來可以左右特首選舉。

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