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更新／香港區選泛民派奪349席「確定掌握過半」　建制派僅44席

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▲24日早上香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港區議會選舉投票人潮。（圖／記者游宗樺攝）

記者錢玉紘／綜合報導

香港於24日舉辦區議會選舉，由於反修例抗爭已經持續長達5個月，香港民眾積極表達心聲，投票總人數達294萬人，總投票率71.2%，打破香港回歸以來所有選舉紀錄，截至早上7點為止，「泛民派」已經獲得349席，超越總席次452席的一半，而建制派僅獲得44席，點票作業持續進行中。

07：00　泛民派獲得349席；建制派獲得44席，黃大仙區議會的25席席次皆由非建制派參選人拿下。

06：30　泛民派獲得333席；建制派獲得39席點票已接近尾聲，選管會25日發聲明指出，由於本屆投票的人數眾多，部分票站的點票仍需更多時間才能完成，所以目前仍未能按原定計劃交還場地。

06：00　泛民派獲得320席；建制派獲得38席，泛民派已經肯定全取117 個特首選委席位

▲▼香港區議員選舉。（圖／路透）

▲區議員選舉持續開票中。（圖／路透）

在建制派中，多名「大佬」都在選舉中失利落馬，包含何君堯民建聯鄭泳舜、張國鈞、劉國勳、周浩鼎；工聯會麥美娟、何啟明，實政園桌田北辰等人，都未能連任。在較知名的「大佬」中，只有民建聯李慧琼、柯創盛和報稱獨立的謝偉俊等成功連任。

建制派議員何君堯連任失敗之後，在臉書上宣布消息，但稱「結果異常」，由於他的親中作風使引起示威者不滿，他宣布敗選後，有市民到他的辦事處外「開香檳慶祝」。打敗何君堯的民主黨盧俊宇則表示，這結果反映了何君堯的政治取向、人品及行為不為街坊（市民）所接受，並強調不會忘記「721元朗白衣人事件」。

「泛民派」方面，先前在太古城衝突中遭到咬耳朵的議員趙家賢以2846票勝出；民陣召集人岑子杰以3283票的得票數打敗了建制派的黃宇翰，當選沙田瀝源選區的區議員；外號「鄺神」的鄺俊宇大勝對手1700多票當選。

2021年的特首選舉中，選委會的1200人裡有 117 人是由1區議員互選組成，目前泛民派經過本次投投票後，已經肯定可以全取這117 個選委席位。事實上，117個區議員選委中，包含60 席為新界各區議員互選，另外 57 席為港九各區議員互選，目前兩個區域皆已經肯定過半。

05：26出版
06：00更新

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