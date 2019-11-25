選舉絕無治安空窗期 　黃偉哲宣示警民力合作發揮1+1大於2治安效果

▲台南市警方晚間集結上百名警力、民力，針對治安熱點及易肇事路段，進行「集中式」、「封閉式」等威力掃蕩臨檢、路檢勤務，市長黃偉哲親自主持勤教及慰問員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警力有限、民力無窮！總統大選白熱化，各陣營造勢活動如火如荼，台南市長黃偉哲為減輕基層員警負擔，特別宣示選舉期間將妥適運用民力，投入治安熱點、交通勤務等，盼警民合作發揮1+1大於2的效果，警民一心來打造最安全城市，不僅要營造乾淨、平和選風，更不讓選舉消耗台南治安能量。

第15任總統副總統及第10屆立委選舉開始受理登記作業，各陣營參選人卯力衝刺，造勢活動勢必大增，警力需求隨之上升。「選舉無治安空窗期！」市警局強調，執法絕不鬆懈！為淨化選前治安及市民行的安全，11月24日晚間集結上百名警力、民力，針對治安熱點及易肇事路段，進行「集中式」、「封閉式」等威力掃蕩臨檢、路檢勤務。

市長黃偉哲親自主持勤教，慰勉警察同仁及協勤民力的辛勞。黃偉哲市長表示，台南已逐步躍升為國際級文化觀光城市，從今年春節觀光人次突破900萬，比鄰近縣市還多出1倍就可以看得出來，而今年底市府也規劃了一連串的特色觀光活動，屆時各地區的交通秩序維護疏導，也必須仰賴在座的警、民合作，市警局自周幼偉局長就任以來，欣慰在他的率領努力下，台南刑案、暴力、詐騙等犯罪率及A1、A2交通傷亡事故都比去年同期下降很多，由此可知「治安、交通的平穩是帶動城市發展很重要的一環」特別代表所有市民感謝警察同仁的付出。

黃偉哲強調「警力有限、民力無窮」，台南市民間力量有目共睹，感謝民防、義警、巡守、志工、義交等五力齊發全力支援。他舉11月初藍、綠、白陣營同日分頭來台南站台造勢為例，大批警力出勤維安、交管相關動線，不僅得維持選舉秩序，還得兼顧一般勤務以維護治安，勤務可說是相當繁重，希望日後在挹注民力助陣下，能大大減輕警察同仁勤務負擔。

巡守大隊大隊長宋俊明、民防大隊副大隊長呂清海、義警大隊副大隊長張青鑑均異口同聲表示，2020年選舉投票日前，民力無限供應！全力支持警察同仁維護台南市的治安、交通。

黃偉哲市長會後前往永康區永大路與大灣東路口視察時，不忘利用機會向被攔查的市民宣導「反賄選」及「酒後不開車」觀念，並發放慰問金慰勞第一線執勤員警及民力的辛勞。

警六分局24日晚間執行封城路檢取締酒駕勤務，鹽埕所副所長林石莫等人晚上9時29分許，在南區濱南路與興南街口，查獲戴姓男子涉嫌酒後駕車，酒測值達0.40毫克，移送法辦。六分局長陳建民即時前往獎勵慰勉。

為了杜絕若干民眾有僥倖酒駕的惡習，警六分局除了會繼續加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等交通安全宣導工作，從根本面「不要有酒後駕車」的觀念著手外，更會落實黃市長「支持警察嚴正執法」，在防制酒駕肇事的決心，不分平日、假日，警方均會在所轄易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，目的只為保障民眾的交通安全，防制酒駕事故的發生。（25日9時更新，補充六分局查緝績效）

