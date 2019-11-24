王立強赴澳尋庇護　軍情局前副局長10點斷言：他的身分是假的

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）



記者柯振中／綜合報導

中國大陸間諜王立強的事件近日不斷沸騰，引起世界各國的關注。上海公安局23日澄清，王男的身分其實是「無業詐騙逃犯」。對於王立強的身分，軍情局前副局長翁衍慶列出10點指出，其實王男並中國的諜報人員，只是為了爭取居留澳洲在說謊。

翁衍慶是台灣軍情局前副局長，從事情報工作達35年，最後以中將身分退休。退休後，翁衍慶在2018年9月出版「中共情報組織與間諜活動」，是台灣研究中國情報的專家。

▼王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）



對於王立強近日的說法，翁衍慶提出10點反駁，王男的身分其實是假的。翁衍慶提出的10點分別是：

一、軍委總參已更名為聯合參謀部，他不知道。聯參部下面何單位從事情報工作，他不知道。

二、國防科工委非情報機構，只派學者和科技人員出國收集軍事科技資訊，不會搞旁門左道的間諜活動。

三，共軍情工人員都具軍職軍階，他顯然沒有。

四、共軍軍情幹部很講究階級職位，他僅26歲，再怎麼升大約只中上尉，怎有資格和能力負責對台對港工作，尤其是領導工作，簡直天方夜譚。

五、諜員派外工作，任務一定單一，他又負責香港，又兼顧台灣工作，違背全世界情報工作原則。

六、情報人員外派變更身分，只准帶一個身分的証件，豈可能允許他帶多種不同的証件，一旦被外國情治單位查獲，豈非証據確鑿。

七、香港銅鑼灣書店事件是中共公安部一局（國保）所為，跟總參無關，他簡直胡扯蛋。

八、中共軍情特工外語能力都很好，他接受訪談時只會用華語，他的素質顯然很低，總參怎可能有這種弱勢諜員。

九、中共為控制諜員，家人特別是妻小一定留在國內，他的妻兒竟能赴澳洲，不可思議。其次，諜員在外，不可擅離工作地，他竟能赴澳長達數月，舉世情報單位所無。

十、他所說的對台工作內容，大家仔細看看，全是媒體揣測中共對工作內容，尤其前陣子報載某黨與台灣宮廟關係，他是看報照本宣科，何足採信。」

此外，根據《聯合新聞網》報導，翁衍慶受訪時說明，王立強接受澳媒採訪時指出，自己出身總參謀部，但從未提及自己任職於哪個部門，也沒有說出職務、官階，但習近平上任後進行軍改，「總參謀部」早已改成「聯合參謀部」，底下負責情報的部門也有改換名稱，但王立強對這些都不太清楚，受訪時漏洞百出。

翁衍慶說明，情報工作著重單線領導，但王立強說自己同時有2名上司，負責台灣、香港兩邊的業務，這絕對不可能，且軍隊相當強調資歷、輩分，以王的年紀來看，軍銜最多也就是上尉，但對台、對港的業務層級相當高，不可能由這種年紀的人員負責。

翁衍慶最後說明，大陸有許多人會偷渡到美國，而王立強的籍貫剛好是最多人偷渡的地方，而多數人常用的方法就是，到了該國之後，說明自己遣返會受到迫害，以此得到庇護，但王立強的說法大概被澳方發現破綻，所以澳方不願進行庇護，所以才選擇向媒體說出這些話。

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