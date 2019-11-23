中國間諜自爆「干預台灣2020大選」　滲透媒體、廟宇拉下敵手

▲王立強接受媒體訪問，透露他如何干預他國選舉。（圖／翻攝自The Age）

記者丁維瑀／綜合報導

澳媒報導，一名自稱為中國間諜的男子王立強（Wang William Liqiang，音譯）冒著生命危險叛逃到澳洲，揭露有關他如何在香港、台灣、澳洲干預各國選舉的細節，「我被要求改名與變更身分，以便去台灣當間諜。」

澳洲媒體《時代報》（The Age）、《雪梨先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）、《60分鐘》（60 Minutes）報導，王立強把資料交給澳洲安全情報組織（ASIO），正在尋求政治庇護；在他10月交給ASIO的聲明中指出，「我親自涉入與參與一系列間諜行動」，如果他返回中國，便可能便臨拘留與判決。

王立強目前持有旅遊簽證，待在雪梨一處未被揭露的地點，正尋求當地政府的保護。他受訪時詳細說明，北京如何秘密控制上市公司，藉此提供資金給情報活動，包括監視與分析異議人士，以及拉攏媒體單位。

在台灣，王立強表示他的情報部門為了影響台灣的政治體系，與媒體高層有所接觸，目標是推翻被視為敵方陣營的候選人（包括總統蔡英文）。過程中，他負責協調「網軍」，藉此改變其他人的政治觀點，類似於俄羅斯干預美國總統大選的行為。

王立強說，他們在台灣滲透媒體、廟宇與基層組織，最後他的間諜行動成功干預去年的九合一選舉，替親北京的候選人取得勝利。今年5月，他獲得一本假的南韓護照，接著被下令在台北行動，影響2020年的總統選舉，目的是拉下蔡英文。

ASIO曾多次警告，目前來自國外的干預是「前所未有的」，現階段在澳洲工作的國外情報官員，人數比冷戰時期還多。不過，ASIO並未公開點名中國是主要威脅來源，政府正試圖平衡各種關係。