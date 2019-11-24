反制伊朗政府「切斷網路」阻示威　美籲停用總統、外長社群媒體帳戶

▲伊朗掀起全國性示威，政府切斷網路，避免民憤升溫，圖為伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗政府宣布將汽油價格調漲至少50％，私人交通工具定量配給，引爆全國性抗議。當局隔天開始限制國內網路存取，阻止示威者集結，避免衝突影片散布。美國國務院對此呼籲，推特、臉書、Instagram等社群媒體也該停用總統、外交部長等人的帳戶，直到他們願意解除封鎖為止。

美國國務院認為，政府封鎖網路，高官卻繼續使用社群媒體，「是一個非常偽善的政權。」伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）提到，「希望臉書、推特、Instagram等社群媒體關閉伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、總統羅哈尼（Hassan Rouhani）和外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）的帳號，直到他們為百姓解除封鎖為止。」

▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，15日發起抗議。（圖／路透）

據BBC、《中央社》報導，伊朗政府15日宣布，汽油價格將要調漲至少50％，私人交通工具每月最多只能購買30公升汽油，每一公升1.5萬里亞爾（IRR），如果超額就必須以雙倍價格購買。百姓擔心民生用品隨著運費飆漲，走上街頭抗議。德黑蘭當局為了阻止示威繼續蔓延，幾乎全面切斷國內網路連線，時間已經超過1周。

▲▼伊朗民眾擔憂民生物資跟著調漲，走上街頭抗議，部分人士訴諸暴力手段，燒毀銀行。（圖／路透）

據了解，自從美國2018年退出《伊朗核武協議》，並對德黑蘭當局施加制裁後，伊朗經濟受到嚴重影響。美國《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）報導，伊朗目前每日出口的石油數量已從2016年的250萬桶劇減到40萬桶，國際貨幣基金（IMF）預估，伊朗經濟可能萎縮9.5％，通貨膨脹率超過35％，就連總統羅哈尼也坦言，目前的經濟情況是「40年來最糟糕。」

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