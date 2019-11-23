台裔德籍富翁出借「101億藝術品」竟蒸發！　破產陸商拒還神隱

▲台裔德籍富翁的藝術品失蹤，其中也包括德國知名藝術家呂佩爾茨（Markus Lüpertz）的創作。圖為呂佩爾茨與其畫作。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

台裔德籍富翁陳涂（Maria Chen-Tu，音譯）將私人收藏的243件藝術品借給大陸商人馬越（Ma Yue，音譯），對方卻表示，要把作品全部帶回家鄉巡迴展覽並出售，拒絕返還，更遲遲不願透露藏品下落。據了解，知名藝術家呂佩爾茨（Markus Lüpertz）與基弗（Anselm Kiefer）的作品都在其中，總共價值高達3億歐元（大約新台幣101億元）。

▲德國聯邦總統史坦麥爾（左）、藝術家基弗（中）與總統夫人布登本德（右）。（圖／達志影像／美聯社）



據《德國文化廣播電台》報導，陳涂將私藏的243件藝術品借給馬越展覽，對方卻沒有如期歸還，她好幾次催討卻吃了閉門羹，就連藏品的下落都不知道，7月向北京相關單位通報，卻沒有獲得回應。馬越卻表示，雙方當初都同意，要把作品帶回中國巡迴展覽10年，閉展後出售。

據了解，馬越在德國漢堡（Hamburg）經營「貝爾藝術公司」（Bell Art Company），今年已經宣布破產，借展以後又拒絕歸還。《德國之聲》指出，他曾透露，這些作品將在中國展出，但是目前沒有任何人知道藏品的確切位置。

▲呂佩爾茨（Markus Lüpertz）太擔心作品，親自飛到北京。（圖／達志影像／美聯社）



《藝術網路》報導，這些作品的價值高達3億歐元，包括德國知名藝術家呂佩爾茨、基弗的創作。《南德意志報》指出，呂佩爾茨實在太擔心，親自飛到北京，他在記者會上表示，這些作品都「非常脆弱」，「我不知道它們在哪裡，被如何保存，是否得到必要的保護與照顧。」

德國杜伊斯堡（Duisburg）庫普斯墨赫美術館（Museum Küppersmühle）館長斯梅林（Walter Smerling）對於此事抱持保留態度，「這對我來說太模糊了。」但他指出，馬越的商業行為非常奇怪，陳涂也太過天真，如今鬧出如此大的風波，北京當局卻沒有動作，上述現象都令人產生懷疑。

斯梅林也身兼波恩（Bonn）藝術文化基金會的董事會主席，過去曾經數度發起、組織與中國合作的展覽，「海關、運輸、組織、會議與展廳濕度控制，這些中國人是非常可靠的合作夥伴。」但是，專門處理藝術品版權問題的律師芬尼格（Gerhard Pfennig）表示，此事涉及如此珍稀的藝術品，雙方卻沒有簽署任何協議，「非常荒謬」。



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