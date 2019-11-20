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油價漲50％！伊朗爆示威第5天「網路全斷」　國際特赦組織：至少106人喪命

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▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗政府15日無預警宣布汽油價格至少調漲50%，私人交通工具汽油每月購買上限30公升；生活成本飆漲之下，憤怒的伊朗人民走上街頭，但至今仍沒得到政府正面回應，反而21個城市中，已有至少106名示威者因此喪命，境內的網路也幾乎全部中斷。

示威爆發後2天，伊朗政府17日開始斷絕全境網路，讓內部聲音無法被外界所知，至今已經第3天。聯合國專家凱伊（David Kaye）告訴CNN，伊朗政府斷網的目的是為了讓示威者無法發起網路串連，「這讓人民更難以組織起來，更難抗議」，「影響非常大，因為人們幾乎沒有辦法和遠在國外的家人朋友連絡上，也更不可能得知目前情勢的資訊。」

▲伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／路透）

▲伊朗民眾發起抗議邁入第5天，網路全斷，至少106人死亡。（圖／路透）

伊朗信息和通信技術部長賈赫羅米（Mohammad-Javad Azari Jahromi）表示，政府週六（16日）已經下令切斷全國網路，而且承諾會「盡快」回覆，「為了伊朗人民，網路很快就會重新接上，政府也會繼續發展網路。」然而政府承諾至今仍未兌現，示威者的死亡人數也在這段「網路黑暗」期間，從17日的1死，暴增到19日的破百人。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，國際特赦組織（Amnesty International）19日發布數據，目前伊朗21個城市加起來，至少已有106名示威者喪命，「本組織認為實際死亡人數可能更高，一部分的通報中顯示，死亡人數已經超過200人。」

聯合國人權辦公室表示，由於伊朗政府切斷全境網路，示威者確切死亡人數仍難以證實，但據傳伊朗當局以實彈對付示威者，在全國各地已經造成大規模的死亡。

在這至少106名死者當中，絕大多數都是為了抗議政府將汽油價格調漲至少50%，每月每輛私人交通工具最高供給30公升汽油的限制中，一公升要價1.5萬里亞爾。

►伊朗「汽油飆漲50％、定額配給」！全國爆示威釀至少1死

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