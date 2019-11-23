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哥倫比亞全國大罷工衝突延燒　首都波哥大將「實施宵禁」

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▲哥倫比亞人民不滿總統杜克（Iván Duque）執政不力，20日爆發全國性罷工與抗議，圖為首都波哥大（Bogotá）的遊行。（圖／路透）

▲哥倫比亞人民不滿總統杜克（Iván Duque）執政不力，20日爆發全國性罷工與抗議，圖為首都波哥大（Bogotá）的遊行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞人民不滿總統杜克（Iván Duque）執政不力，21日爆發全國性罷工與抗議，紛亂延燒、升溫，超過24小時依然不見緩和。首都波哥大（Bogotá）市長佩納羅薩（Enrique Peñalosa）與總統共同批准，將於11月22日晚間8時起於部分地區實施宵禁，1小時後擴散到整座城市，直到隔天早上6時才會結束。

▲哥倫比亞人民不滿總統杜克（Iván Duque）執政不力，20日爆發全國性罷工與抗議，圖為首都波哥大（Bogotá）的遊行。（圖／路透）

▲超過25萬百姓參加抗議活動，緊張情勢持續延燒，首都波哥大宣布將實施宵禁。（圖／路透）

佩納羅薩表示，11月22日晚間8時起，「宵禁將在博薩（Bosa）、玻利瓦爾城（Ciudad Bolívar）與肯尼迪（Kennedy）鄰近地區生效，晚上9時起擴展到全城，將於周六早上6時結束。」他的命令已經獲得總統同意與批准。

根據《波哥大城市報》，宵禁規定，所有公民與外籍人士必須於晚上9時前回到家中，不得在戶外逗留，否則將被維安部隊與國家警察逮捕。雖然目前的宵禁只有幾個小時，但政府也可能延長時間。

▲哥倫比亞首都波哥大（Bogotá）一處警察學校發生恐怖爆炸事件，總統杜克（Iván Duque）出面說話。（圖／路透社）

▲哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）表示，將會發起全國演講，緩和局勢。（圖／路透）

杜克表示，因為想要「把維持秩序視為第一優先，保證4800萬哥倫比亞人的安全」，所以才決定實施宵禁，下周也將會發表「全國演講」，紓解緊張情勢，拉近社會差距。據悉，他去年8月才就職，如今支持率卻僅剩下26％。

▲哥倫比亞人民不滿總統杜克（Iván Duque）執政不力，20日爆發全國性罷工與抗議，圖為首都波哥大（Bogotá）的遊行。（圖／路透）

▲哥倫比亞政府日前宣布縮減退休金，成為引發抗議的導火線。（圖／路透）

綜合《衛報》、BBC報導，哥倫比亞政府提議縮緊退休金，成為引爆民怨的導火線，超過25萬人走上街頭，聚集在玻利瓦爾廣場（Plaza de Simón Bolívar）抗議。他們指出，政府在委內瑞拉難民、社會福利、賦稅制度、經濟發展、打擊毒梟等方面施政不力。部分抗議人士與警方發生衝突，也爆出零星搶案。

民眾也指出，政府2016年與前左翼游擊隊「哥倫比亞革命軍」（ FARC）簽署和平協議，正式結束長達50年的內戰，但是後續處理進程緩慢，遲遲沒有履行協議內容，讓百姓感到不滿。據了解，雙方衝突導致26萬人喪生，超過700萬人逃離家園。

►和平協議進度太慢、砍退休金！哥倫比亞總統「支持率剩26％」掀全國抗議

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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