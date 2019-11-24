哥倫比亞示威者「宵禁結束」重返街頭！　抗議3天已釀3死

▲哥倫比亞示威延燒到第3天，首都波哥大（Bogotá）人民等待宵禁結束以後重返街頭抗議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

哥倫比亞21日爆發全國性的反政府示威，目前延燒到第3天，部分抗議人士與警方發生衝突，已釀成至少3人死亡，首都波哥大（Bogotá）也於22日實施宵禁，但百姓等待禁令結束後，隔天早上依然持續抗爭，表達不滿。總統杜克（Iván Duque）表示，軍隊與警方將會持續駐紮街頭，維持秩序。

▲哥倫比亞21日爆發全國性反政府示威，超過25萬人走上街頭抗議。（圖／路透）



波哥大市長佩納羅薩（Enrique Peñalosa）與總統共同批准，自11月22日晚間8時起在部分地區實施宵禁，1小時後擴展到整座城市，直到隔天早上6時結束。示威者23日早上又回到街頭，大批人潮集結在波哥大國家公園（Bogotá's National Park）與國會大廈旁的玻利瓦爾廣場（Bolivar Plaza）抗議。據了解，全國各地也零星傳出搶劫與蓄意破壞的犯罪事件。

▲哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）承諾將會促進社會對話。（圖／路透）



總統杜克表示，已經聽見了人民的心聲，也承諾促進「社會對話」，但23日也向記者表示，軍隊與警方將會持續聯合巡邏，維持秩序，「我們對於所有哥倫比亞人蓄意破壞、恐怖主義和搶劫的行為表達全然與絕對的拒絕。」

▲哥倫比亞示威延燒，軍警留守街頭，圖為駐紮於國會大廈外面的軍人。（圖／路透）



哥倫比亞西南部的考卡省（Cauca）於22日晚間傳出炸彈攻擊案，導致3名警察死亡，10名警察受傷，但是目前仍不清楚是否與示威有關。據悉，當地長期以來被視為毒梟走私毒品與幫派分子的重要根據地。

▲▼哥倫比亞人民不滿政府施政不力，走上街頭爭取社會福利，要求政府履行2016年和平協議。（圖／路透）

綜合《衛報》、BBC報導，哥倫比亞政府提議縮緊退休金，成為引爆民怨的導火線，工會與學生組織21日發起全國性罷工，隔天舉辦更多抗議活動，超過25萬人走上街頭，爭取最低薪資、退休金、稅制改革與國營企業私有化。他們指出，政府在委內瑞拉難民、社會福利、經濟發展與打擊毒梟等方面都施政不力。

此外，民眾也指出，政府2016年與前左翼游擊隊「哥倫比亞革命軍」（FARC）簽署和平協議，正式結束長達50年的內戰，但是後續處理進程緩慢，遲遲沒有履行協議內容，讓百姓深感不滿。據了解，雙方衝突導致26萬人喪生，超過700萬人逃離家園。



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