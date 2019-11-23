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遭美國FCC列「國安威脅」　華為：沒有證據、涉嫌違法

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▲▼華為。（圖／路透社）

▲華為再次在美國捲入國安疑雲。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（FCC）通過表決，禁止運營商使用通用服務基金購買華為與中興設備。對此，華為今（23日）回應，華為回應稱，美國聯邦通信委員會的此項決定基於片面的信息及對中國法律的錯誤解讀，在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅，不僅違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法。

《澎湃》新聞報導，FCC表決出爐後，華為也在第一時間回應，以下為華為「關於美國聯邦通信委員會通過禁止華為參與聯邦補貼計劃決定的媒體聲明」全文。

華為對美國聯邦通信委員會（FCC）投票通過禁止運營商使用聯邦補貼資金購買華為設備的決定表示反對。FCC的此項決定基於片面的信息及對中國法律的錯誤解讀，在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅，不僅違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法。

FCC的通用服務資金主要用於改善農村和偏遠地區的電信和寬帶互聯網服務。沒有該項資金的支持，許多偏遠地區的美國運營商將無法繼續獲得有競爭力的華為產品和服務，無法繼續為學校、醫院、圖書館等公用設施提供可靠、高速的通信服務，美國電信設備市場（尤其是5G網絡）的競爭將被弱化，普通消費者也將不得不為網絡服務支付更高昂的代價。

禁止運營商購買華為設備，並不能真正改善美國的網絡安全狀況，FCC對此十分清楚。網絡安全和用戶隱私保護是華為的最高業務綱領，成立30年以來，華為建立了從戰略、供應鏈、研發，到產品和解決方案的端到端的網絡安全實踐，華為業務遍及全球170多個國家和地區，從未發生過重大網絡安全事故，通過全面滿足客戶的網絡安全需求贏得了他們的信任。

華為敦促FCC及Ajit Pai主席重新考慮此項決定，我們也願意與美國政府和政策制定者進行開放溝通，尋找保障美國電信網絡安全的有效方案，維護美國農村和偏遠地區消費者的利益。

▲中國華為，華為，華為技術有限公司，Huawei。（圖／路透社）

▲華為大力開展5G佈局。（圖／路透社）

 
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