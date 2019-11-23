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女兒打911堅持訂「辣味香腸披薩」調度員愣住大驚…出動警方拯救受虐母！

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▲▼pizza,披薩,外送披薩,披薩盒。（圖／pixabay）

▲美國一名少女假裝打電話訂披薩，偷偷撥打911報警，解救被家暴的母親。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州一名少女與母親長期承受家暴，她發現媽媽又被痛毆，冷靜地拿起電話，假裝訂購「辣味香腸披薩」，其實卻是打進911緊急專線報警。調度員特尼克（Tim Teneyck）一開始以為對方撥錯號碼，幸好及時會意過來，讓嫌犯被繩之以法。但是，相關單位呼籲，民眾不要期待這個方法一定奏效，因為緊急服務人員並沒有受過相關的暗號訓練。

特尼克接起電話，報案少女卻說要訂披薩，並且清楚交代住家地址，他懷疑地詢問，「你打911是為了訂披薩？你打錯電話了。」此時，對方卻堅定表示，「不，你還沒有搞懂。」這一名調度員才驚覺「不對勁」。

特尼克在電話裡說道，「我明白了，那個人還在嗎？」女孩巧妙回應，「是的，我要一份大披薩。」他繼續追問，「好的，那麼醫療呢？你需要醫療協助嗎？」對方表示，「不，是義大利辣味香腸。」

▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲少女事後表示，報警的當下，她的母親正在受到家暴虐待。（示意圖／免費圖庫pixabay）

俄勒岡（Oregon）警方解讀求救訊號以後，順利趕到現場，逮捕家暴嫌犯，他們紛紛稱讚報案人的機靈與快速反應。通報少女事後向當地媒體透露，撥打電話的當下，她的母親正被毆打、攻擊。

特尼克向13 ABC提到，一開始真的以為少女打錯電話，聽見對方堅持的語氣，才逐漸明白發生了什麼事情，「你也許曾在臉書上看過類似的事，但沒人接受過這種訓練。其他調度員也說，如果當時接起這通電話，可能不會注意到這件事。」

▲披薩。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲據稱，「假裝訂披薩」的報案方式在網路上流傳多年，但警方表示，這種暗號不一定奏效。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據《美聯社》，美國國家緊急電話協會指出，警察沒有接受過類似的特定暗號訓練。調度中心營運總監卡佛（Christopher Carver）建議，如果面臨類似狀況，可以改用911簡訊服務，「如果你預期911聽得懂暗號，將是非常危險的。」

BBC報導，這種撥打緊急電話的技巧在網路上流傳多年，但很少出現被證實成功的案例。在此之前，也有其他警方官員呼籲，「不一定能夠奏效」，因為調度員的培訓課程中，沒有包括分辨披薩訂單與求助電話的相關內容。

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