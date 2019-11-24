中國對港府失信心　劉兆佳：中央考慮在港設立「情報單位」蒐集叛亂資訊！

▲香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

香港示威遊行持續，各方輿論分析越來越多，中國全國港澳研究會副會長劉兆佳日前接受日本《產經新聞》訪問中提到，中國政府考慮在香港設立情報機構，主要是希望可以打擊敵對份子，並且設立一套香港專屬法律，倘若當時早就已經有這套法律的出現，如今的示威遊行活動都將會是違法。

綜合外媒報導，自21日香港理工大學出現激烈的警民衝突，引發國際高度關注，中國國務院主管的「全國港澳研究會」副會長劉兆佳在接受訪問時提到，中國政府考慮在政府主導下，於香港設立情報機關，以舉發敵對分子。此外，10月下旬的中國共產黨第19屆中央委員會第四次全體會議上，政府也提出將發揮主導地位干預香港問題，今後中國政府將主動制定法律，禁止香港進行分裂國家、煽動叛亂、顛覆政府的行為。

▲劉兆佳。（圖／翻攝港澳辦官網）

值得注意的是，香港基本法23條規定，本應由香港政府制定法律，但近日所爆發的示威活動，使得中國政府對港府失去信心。劉兆佳指出，中國正在研究，包括將規範國家安全的中國法律適用在香港上，或是中央為香港重新制定一套適合的法律。

劉兆佳也表示，如果香港早有這樣的法律規範的話，所有示威遊行都可能構成犯罪、被取締，所以中國也希望盡早有這樣的法律，阻止示威遊行再發生，而其中一個環節就是設立情報機關，「就像英國統治香港的時代，香港政府設有情報機關，蒐集反英、反香港政府分子的相關情資予以舉發。」

據悉，澳門已經設立國家安全委員會履行國安法，因此讓中國政府加重考慮將在香港設立情報單位，蒐集相關情報。