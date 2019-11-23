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洪秀柱對台南有熱情　重視台南在地經營盼台南進步

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▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，前往到歸仁區一連3場與區里基層民眾拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，前往到歸仁區一連3場與區里基層民眾拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱，11月23日上午前往到歸仁區一連3場與區里基層民眾拜票，有林子裡的茶餅會，也有地方里長座談，更感謝4位特地前來的書法大師，大師們現場揮毫，將中華漢字文化之美展現得淋漓盡致。

洪秀柱說，大師也在講解過程中說道，漢字是有生命、有感情的，不像韓國的文字是用「雞蛋、石頭、筷子」組成的！洪秀柱認為這份意境，同時也正反映著政治人物的心態，我們參與政事，必須要有為人民服務的「熱情」，要能改善地方困境、為民眾謀取福利，否則只為享受擔任民代的權與利，如何能使人尊敬、讓人民信任呢？

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，前往到歸仁區一連3場與區里基層民眾拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱說，台南明明是六都之一，但相較桃園、台中甚至高雄，整體發展及建設相距甚遠，這都是政治人物要負責的，台南是這麼歷史悠久、充滿文化底蘊的好地方，猶如大型博物館，我們應該讓優勢可以發展，為台南創造商機及好的生活條件。然而台南各項施政成績在六都中幾乎墊底，尤其南關線長期未進步，這難道不是政治人物該深刻檢討的嗎？到底是人的問題、還是政策的問題，害我們鄉親過得像六都的二等公民！所以這也驅使著洪秀柱必須努力，讓台南得以翻轉，追求進步與改善。

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，前往到歸仁區一連3場與區里基層民眾拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李佳芬的胞弟李明哲議員也來到現場力挺洪秀柱，洪秀柱感謝他的讚賞，他說很多人都愛講氣魄，但最讓人欽佩的就是「氣魄很好」，而且身為女性，氣勢卻贏過「漢操百八的男性」的洪秀柱！李議員也認為洪秀柱是非分明，立場堅定，這樣的情操對從政的人來說，是十分難能可貴且受尊敬的。李議員更向鄉親懇託：「台南未來的希望，寄託在柱柱姐身上；把台灣的未來，寄託在韓國瑜身上，拜託大家全力相挺。」

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，前往到歸仁區一連3場與區里基層民眾拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀杜說，感謝李議員的稱讚與支持，洪秀柱相信，過往的經歷、服務基層的經驗，絕對經得起檢驗，她也希望盡我所能，來為台南的鄉親服務，更希望給台南一個改變機會，台南不該讓一個政黨長期壟斷，除了會失去民主可貴的監督制衡，更會讓地方發展陷入瓶頸！更尤其民進黨現在是要拚取連任，本來該提出施政成績讓全民檢驗的，但令人費解的是，就連總統也滿口謊言，擺明掛蛋的數字卻說回流7千億，然後每天看到在檢討韓國瑜，搞得跟在野黨一樣，洪秀柱呼籲台南鄉親，如果民進黨真的那麼愛當在野黨，2020年我們就下架民進黨，讓他們真的在野！

洪秀柱說她十分的信心，也會繼續努力，懇請大家支持，讓洪秀柱回到立院繼續台南的鄉親來打拼。

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