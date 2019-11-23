盧秀燕重砲攻擊蔡英文鳩占鵲巢　當中華民國總統卻不拿國旗

▲盧秀燕重砲攻擊蔡總統心口不一。（圖／黃馨慧競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜23日參加8名黨籍立委競選總部成立大會，市長盧秀燕上午出席李中、黃馨慧和林佳新競總成立大會，有別以往溫和形象，砲火全開，不但怒批總統蔡英文選的中華民國總統，卻從未拿過國旗，「鳩佔鵲巢、借殼上市」，還說中央如果強行要增加2部機組，機組上就寫蔡英文、蔡其昌名字。

▲盧秀燕送給李中好釆頭。（圖／李中競總提供）

盧秀燕上午先到中西東南區的立委參選人李中競總成立大會，她表示，要選一個真正熱愛中華民國、支持中華民國，才是中華民國需要的總統，如果選一個連國旗都不敢拿的人，怎麼叫中華民國的總統，她拜託大家3張票，總統投韓國瑜，區域立委投李中，不分區投國民黨。

▲盧秀燕為林佳新站台助講。（圖／林佳新競總提供）

盧接著到西屯、南屯區立委參選人黃馨慧競總發言，火力全開，她說，民進黨有68席，佔國會3/2，國民黨只有3/1，所以立法院嚴重失衡，嚴重失衡的結果，就是民進黨可以為所欲為，要什麼法案過就過，要什麼法案不過就不能過，譬如修勞基法，不是修好，而是休「惡」，一例一休一定要過關就過關，反正只要說YES，就沒有人制衡。

▲韓國瑜為黃馨慧站台加油。（圖／黃馨慧競總提供）

盧舉例說，前行政院長張善政在最後1年任期，來台中了解國道1號接74號的規劃案，不分黨派的答應核定40億元，當時立委張廖萬堅就陪在張善政院長旁邊，而這工程原本馬上要開工，結果很不幸，當時競選總統的朱立倫沒有當選，換成小英當選，如今小英任期都快結束，這項工程還沒有動工。

▲林德宇從網路搜尋證明蔡總統常拿國旗。（圖／林德宇提供）

還有，市府非常努力整治空污，好不容易稍微整治好一點，結果民進黨前一陣子竟然說，台中十部燃煤機組還不夠，污染還不夠，要再增加2部燃氣機組，盧想請問民進黨的委員，有沒有在立法院阻擋，有沒有反對，中火已經是全國最大電廠，發電量是核一、核二和核三發電量總和，別的電廠不是2部、3部就是4部機組，而中火就高達10部，中央不但不減煤，不減少機組，還要再加2部，市府派人去台電談判，同意增加2部新機組，但是發電量要多一點，而且要把舊的拆掉，做到汰舊換新，不料，民進黨說不行，所以如果民進黨繼續執政，中火就會有12部機組。

盧秀燕在清水、梧棲、大甲等選區的立委參選人林佳新競總成立大會上痛批蔡其昌，蔡當立法院副院長，這麼「大尾」竟然不幫台中講話，市府努力抓中火污染，開罰8千多萬元，蔡其昌卻沒在中央出聲，所以這次一定要支持勇敢的林佳新，讓林進國會，幫市民發聲，否則如果蔡其昌連任，新增的2部機組就要寫上蔡英文、蔡其昌的名字。

盧秀燕批了中火能源政策，也砲轟蔡英文，她說，請大家回想看看，蔡英文從陸委會主委、行政院副院長到現在當總統，蔡總統有沒有拿過國旗？她要選中華民國的總統，從來沒有拿過國旗，大家拿國旗是理所當然，是心口如一、表裡如一，但有人鳩佔鵲巢，有人借殼上市，選的是中華民國總統，領的是中華民國總統薪水，坐的是中華民國總統的座車，使用的是中華民國總統的辦公室，但她從來沒看過蔡拿過國旗。

盧又說，一個總統如果從來不敢拿國旗，等到被逼了，她再拿，這樣言行不一、心口不一的人，能當中華民國總統嗎？所以大家一定要選一個熱愛自己國家，忠誠自己國家，不會背叛人民的人。

針對盧秀燕市長助選時說蔡英文總統沒拿國旗一事，台中市議員林德宇痛批盧秀燕謊話連篇，沒有常識也要懂得用網路Google搜尋，只要打入「蔡英文 國旗」就出現滿滿的蔡英文拿國旗相片。

林說，盧秀燕用國旗牌當起手式來幫韓國瑜輔選，憑空說謊、刻意操作對立，顯見她對韓國瑜選情低迷的焦躁，口不擇言，失去市長應有的高度。

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