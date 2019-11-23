　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕重砲攻擊蔡英文鳩占鵲巢　當中華民國總統卻不拿國旗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕黨籍立委參選人站台，砲轟蔡英文。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕重砲攻擊蔡總統心口不一。（圖／黃馨慧競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜23日參加8名黨籍立委競選總部成立大會，市長盧秀燕上午出席李中、黃馨慧和林佳新競總成立大會，有別以往溫和形象，砲火全開，不但怒批總統蔡英文選的中華民國總統，卻從未拿過國旗，「鳩佔鵲巢、借殼上市」，還說中央如果強行要增加2部機組，機組上就寫蔡英文、蔡其昌名字。

▲盧秀燕黨籍立委參選人站台，砲轟蔡英文。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕送給李中好釆頭。（圖／李中競總提供）

盧秀燕上午先到中西東南區的立委參選人李中競總成立大會，她表示，要選一個真正熱愛中華民國、支持中華民國，才是中華民國需要的總統，如果選一個連國旗都不敢拿的人，怎麼叫中華民國的總統，她拜託大家3張票，總統投韓國瑜，區域立委投李中，不分區投國民黨。

▲盧秀燕黨籍立委參選人站台，砲轟蔡英文。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲盧秀燕為林佳新站台助講。（圖／林佳新競總提供）

盧接著到西屯、南屯區立委參選人黃馨慧競總發言，火力全開，她說，民進黨有68席，佔國會3/2，國民黨只有3/1，所以立法院嚴重失衡，嚴重失衡的結果，就是民進黨可以為所欲為，要什麼法案過就過，要什麼法案不過就不能過，譬如修勞基法，不是修好，而是休「惡」，一例一休一定要過關就過關，反正只要說YES，就沒有人制衡。

▲盧秀燕黨籍立委參選人站台，砲轟蔡英文。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲韓國瑜為黃馨慧站台加油。（圖／黃馨慧競總提供）

盧舉例說，前行政院長張善政在最後1年任期，來台中了解國道1號接74號的規劃案，不分黨派的答應核定40億元，當時立委張廖萬堅就陪在張善政院長旁邊，而這工程原本馬上要開工，結果很不幸，當時競選總統的朱立倫沒有當選，換成小英當選，如今小英任期都快結束，這項工程還沒有動工。

▲林德宇網路搜索佐證蔡總統經常拿國旗。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲林德宇從網路搜尋證明蔡總統常拿國旗。（圖／林德宇提供）

還有，市府非常努力整治空污，好不容易稍微整治好一點，結果民進黨前一陣子竟然說，台中十部燃煤機組還不夠，污染還不夠，要再增加2部燃氣機組，盧想請問民進黨的委員，有沒有在立法院阻擋，有沒有反對，中火已經是全國最大電廠，發電量是核一、核二和核三發電量總和，別的電廠不是2部、3部就是4部機組，而中火就高達10部，中央不但不減煤，不減少機組，還要再加2部，市府派人去台電談判，同意增加2部新機組，但是發電量要多一點，而且要把舊的拆掉，做到汰舊換新，不料，民進黨說不行，所以如果民進黨繼續執政，中火就會有12部機組。

盧秀燕在清水、梧棲、大甲等選區的立委參選人林佳新競總成立大會上痛批蔡其昌，蔡當立法院副院長，這麼「大尾」竟然不幫台中講話，市府努力抓中火污染，開罰8千多萬元，蔡其昌卻沒在中央出聲，所以這次一定要支持勇敢的林佳新，讓林進國會，幫市民發聲，否則如果蔡其昌連任，新增的2部機組就要寫上蔡英文、蔡其昌的名字。

盧秀燕批了中火能源政策，也砲轟蔡英文，她說，請大家回想看看，蔡英文從陸委會主委、行政院副院長到現在當總統，蔡總統有沒有拿過國旗？她要選中華民國的總統，從來沒有拿過國旗，大家拿國旗是理所當然，是心口如一、表裡如一，但有人鳩佔鵲巢，有人借殼上市，選的是中華民國總統，領的是中華民國總統薪水，坐的是中華民國總統的座車，使用的是中華民國總統的辦公室，但她從來沒看過蔡拿過國旗。

盧又說，一個總統如果從來不敢拿國旗，等到被逼了，她再拿，這樣言行不一、心口不一的人，能當中華民國總統嗎？所以大家一定要選一個熱愛自己國家，忠誠自己國家，不會背叛人民的人。

針對盧秀燕市長助選時說蔡英文總統沒拿國旗一事，台中市議員林德宇痛批盧秀燕謊話連篇，沒有常識也要懂得用網路Google搜尋，只要打入「蔡英文 國旗」就出現滿滿的蔡英文拿國旗相片。

林說，盧秀燕用國旗牌當起手式來幫韓國瑜輔選，憑空說謊、刻意操作對立，顯見她對韓國瑜選情低迷的焦躁，口不擇言，失去市長應有的高度。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來
 

ET快訊
iPhone 12變「4鏡頭」還暗藏3彩蛋！iPhone S
肚餓訂熊貓！外送員見超正顧客傳訊「做個朋友」她嚇傻：有我地址
特斯拉秀「防彈新車」車窗竟一砸就裂　馬斯克裝鎮定：沒穿透
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜批蔡英文鎖國　民進黨酸：請多關心國際新聞「以免自我邊緣化於世界」

庶民爆料「超級造勢拚場」：人潮是韓國瑜三重的10倍　網傻：400萬人

真相在這！韓國瑜想嘲諷小英又搞錯...蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

「怎能把陳水扁關在一個小房間？」　宋楚瑜嘆：他畢竟做過總統

高虹安台南助選處女秀　盼在地方打造「科技農業」

盧秀燕重砲攻擊蔡英文鳩占鵲巢　當中華民國總統卻不拿國旗

宋楚瑜嗆韓國瑜「高雄縣27鄉鎮你去過嗎」　破音激昂高唱黃埔校歌

陳揮文揭韓國瑜私下暖男一面　「難怪隨扈哭成一團」　

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」　韓國瑜顧問團：拿香跟著拜

民進黨力拚國會過半　鄭文燦酸：國民黨不分區唯一亮點是吳敦義

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

李艾薇《龍捲風》加入自創RAP　蕭敬騰聽完：今天想咬兩口

喵見主人「變臉」嚇到張嘴瞪眼 狂回頭確認網笑翻：懷疑貓生

潘瑋柏記得屁孩「在網上說我不好」XD　超大器當面誇：你就是嘻哈巨星

吱吱原唱面前唱《我要我們在一起》　范曉萱雞皮狂起：謝謝你賦予新生命

陳意涵老公為愛吃榴槤　老婆覺得Man：你現在一百分了！

韓國瑜批蔡英文鎖國　民進黨酸：請多關心國際新聞「以免自我邊緣化於世界」

庶民爆料「超級造勢拚場」：人潮是韓國瑜三重的10倍　網傻：400萬人

真相在這！韓國瑜想嘲諷小英又搞錯...蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

「怎能把陳水扁關在一個小房間？」　宋楚瑜嘆：他畢竟做過總統

高虹安台南助選處女秀　盼在地方打造「科技農業」

盧秀燕重砲攻擊蔡英文鳩占鵲巢　當中華民國總統卻不拿國旗

宋楚瑜嗆韓國瑜「高雄縣27鄉鎮你去過嗎」　破音激昂高唱黃埔校歌

陳揮文揭韓國瑜私下暖男一面　「難怪隨扈哭成一團」　

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」　韓國瑜顧問團：拿香跟著拜

民進黨力拚國會過半　鄭文燦酸：國民黨不分區唯一亮點是吳敦義

ABT示範「低調改」奧迪S4旅行車　身高微降＆馬力小升級

快訊／松山車站「電扶梯故障」！　2女腳、臉擦挫傷送醫

韓國瑜批蔡英文鎖國　民進黨酸：請多關心國際新聞「以免自我邊緣化於世界」

林志玲輸了？高情商女王是「她」　廣告小妹揭3關鍵：我敬佩

開店就排隊！高雄50年人氣飯糰　包了金黃鹹蛋濃郁又對味

她讓7貓也配合「零廢棄生活」　轉食「真正食物」…減少垃圾愛地球

玻利維亞臨時政府指控前總統「煽動抗議」公布影片啟動調查

庶民爆料「超級造勢拚場」：人潮是韓國瑜三重的10倍　網傻：400萬人

真相在這！韓國瑜想嘲諷小英又搞錯...蔡英文根本沒把「東山」說成「山東」

天冷想喝熱湯！她外帶小火鍋「連踩4地雷」怒炸：買到一碗燙的火鍋料

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

呂孫綾直播狂笑　一句話館長愣3秒

快訊／蔡英文喊「0-6歲國家一起養」：育兒津貼每年6萬

歡樂無法黨黨歌MV曝光　網笑：超ㄎㄧㄤ

核廢機密公文　蘭嶼人根本沒同意

賴清德：我真的建議韓國瑜不要再打麻將了

吳斯懷可領退休金？藍議員：不該

19政黨搶不分區、412人搶攻區域立委

寶島通訊民調／蔡英文領先韓國瑜18.5％！70％不滿國民黨不分區名單

現職警列不分區立委名單！妻是爆紅超正女醫

陳水扁：資格不符是政治問題

郭冠英狂言：中共武統符合中華民國憲法

韓國瑜：台灣缺的不只是7000億

高雄區域立委候選人名單一次看！

民進黨廣告遭變造「支持一國兩制」：中國大陸介入大選是現在進行式

更多熱門

相關新聞

宋楚瑜大砲嗆韓：高雄縣27鄉鎮去過嗎

宋楚瑜大砲嗆韓：高雄縣27鄉鎮去過嗎

親民黨總統候選人宋楚瑜南下來到高雄踢館，直接嗆聲高雄市長韓國瑜：「高雄縣27鄉鎮你去過嗎？不是吃好料，是聽基層心聲，為基層解決問題！」、還拿麻將來酸蔡英文「只會自摸」最後還唱起黃埔軍校的校歌，對尬韓國瑜意味相當明顯。

陳揮文揭韓國瑜私下一面　「難怪隨扈哭成一團」　

陳揮文揭韓國瑜私下一面　「難怪隨扈哭成一團」　

鄭文燦：國民黨唯一亮點是吳敦義

鄭文燦：國民黨唯一亮點是吳敦義

高美蘭陷豪宅案轟「綠色恐怖」 蔡英文批牽拖：受到質疑應將說明清楚

高美蘭陷豪宅案轟「綠色恐怖」 蔡英文批牽拖：受到質疑應將說明清楚

宋楚瑜談蘭嶼：半年做不到！把我轟下台　

宋楚瑜談蘭嶼：半年做不到！把我轟下台　

關鍵字：

2020大選2020台中市立委李中黃馨慧林佳新盧秀燕

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

師父「開天眼」玩殘女大生　崩潰送進療養院

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

11月連2起除濕機火災　召回名單公布

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

裝修工拆壁櫥掉黑肉塊…竟拉出一具屍

川普：若不是我香港14分就被殲滅

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

公館老店陳三鼎驚傳歇業！疑將脫手

女大生遭性侵！拒婚前性行為崩潰：以為只要抱抱

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

帥杜賓吸上千粉　媽曝生活照幻滅

面試新人都奇葩　她嘆：態度差爆

終身免費看！Pornhub福利只要299 　優惠期曝光

更多

最夯影音

更多
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤
台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

聲林之王2 EP14精華｜李艾薇 《你敢我就敢》性感辣翻全場 潘瑋柏嗨到墨鏡丟掉：絕對是滿分

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面