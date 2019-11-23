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高虹安台南助選處女秀　盼在地方打造「科技農業」

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▲▼高虹安前往台南替顏耀星站台。（圖／記者徐政璿攝）

▲高虹安前往台南替顏耀星站台。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者張乃文／綜合報導

距離2020大選不到2個月的時間，各政黨也抓緊時間替候選人輔選。名列台灣民眾黨不分區第三位的郭家軍、鴻海集團大數據辦公室主任高虹安也前往台南替台南市第一選區立委候選人顏耀星站台。她也獻出生平第一次「站台處女秀」，台語不甚流利的她也向大家求饒，「如果覺得很好笑，不要笑太大聲讓隔壁的聽到」。

高虹安23日出發台南替區域立委輔選，她說，她站在這有一個很重要的意義，這是她這人生第一次站在選舉的舞台，為一個立委候選人站台演講，更直呼「連郭台銘沒這種服務」。她自嘲，自己台語不那麼流利，小時候就常常被奶奶罵說「妳這個台語，走出去會被別人笑」。

高虹安稱讚顏耀星「他真的很了不起」，提到顏耀星的家族已經在台南深耕、居住超過270年的時間，除此之外，產官學業他也都待過，並在日本取得經營方面的碩士。高虹安十分推崇顏耀星的政見，也說他寫得非常詳細，特別提及「科技農業」，從這些數據裡幫助農民了解，怎麼樣種植農業才能真正得到營收。

▲▼高虹安前往台南替顏耀星站台。（圖／記者徐政璿攝）

高虹安相當支持顏耀星在科技農業方面的努力，她提到，自己是做大數據的，所以也會幫助顏耀星、幫助大家，在地方上打造「科技農業」。另外，針對工業區的政見，高虹安說，她個人非常心有所感，關於六缺問題，包括缺水、缺電、缺勞工、缺地、缺投資、缺人才，還有第七缺，「缺優秀立委候選人把這些缺補起來」。

高虹安也批評，台南工業區需要的我們都知道，可是政府沒有真正做到，「尤其是最近選舉期間，每天打開電視、廣播 就發現政府又開始丟出選舉的支票」。她說，當大家看到這些很光鮮亮麗的政見背後，要思考一件事情「政見並不是喊口號而已」，要做得到。

高虹安直指，在說出「每年六萬給大家做長照、每年六萬讓大家0到6歲國家養」的同時，要考慮「財源哪裡、怎麼開源節流」。她說，節流是台北市長柯文哲的強項、開源就是鴻海創辦人郭台銘，「開源加上節流，才是真正幫大家發大財」。

▲▼高虹安前往台南替顏耀星站台。（圖／記者徐政璿攝）

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