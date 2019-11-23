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宋楚瑜嗆韓國瑜「高雄縣27鄉鎮你去過嗎」　破音激昂高唱黃埔校歌

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▲宋楚瑜為了展示自己雖然已經七十多歲，但是體力、活動力，所以作出Locking動作，讓現場記者有點傻眼 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲親民黨總統候選人宋楚瑜。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

親民黨總統候選人宋楚瑜南下來到高雄踢館，直接嗆聲高雄市長韓國瑜：「高雄縣27鄉鎮你去過嗎？不是吃好料，是聽基層心聲，為基層解決問題！」、還拿麻將來酸蔡英文「只會自摸」最後還唱起黃埔軍校的校歌，對尬韓國瑜意味相當明顯。

▲宋楚瑜為高雄鳳山區立委候選人秦詩雁站台。（圖／記者許宥孺攝）

▲宋楚瑜為高雄鳳山區立委候選人秦詩雁站台。（圖／記者許宥孺攝）

宋楚瑜信心滿滿的表示：「我跟高雄有很深的淵源，我是高雄女婿！」提到已故妻子陳萬水，宋楚瑜話中透露出滿滿的愛與感謝，回憶起擔任省長時，陳萬水常常告訴他高雄鄉親的需要，「萬水常常跟我說，高雄的自來水水質不好，所以宋楚瑜從南化水庫花了上百億的錢，把優質的好水送到高雄來，又從高屏溪的上游做越區引水計畫，把好的上游水從甲仙運到南化」。

宋楚瑜除了細數自己對高雄的貢獻，還不忘批評韓國瑜、酸蔡英文，希望政治人物能聽基層人民的心聲。他表示，擔任台灣省長的時候，309個鄉鎮，每一個鄉鎮公所都去過。「去問問現在的總統，全台灣309個鄉鎮，你去過嗎？市長！高雄縣有二十七個鄉鎮、每一個鄉鎮公所，你們去過嗎？不是吃好料，是聽基層心聲，為基層解決問題！」

宋楚瑜點出秦詩雁所提出的鳳山地方政策，「假如宋楚瑜來做的話，這些事早就做好了！」，表示自己「不會把錢A到自己口袋裡面」，還酸蔡英文，「國民黨以前講，輪到他做莊，打麻將自摸然後自己摸到口袋裡面。」

宋楚瑜要大家想想：「民進黨執政之後，對這些退伍軍人，對年改做的好嗎？」並在現場唱起黃埔校歌，展現自己「雄介勇」的歐吉桑精神。

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