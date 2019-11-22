胡志強脫衣秀「重返執政」：韓國瑜隱性支持者投票日都會站出來

記者楊蕓、徐政璿／台北－台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜22日參加台中婦女後援會成立大會，包括國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、前台中市長胡志強及多名立委候選人出席，上千名婦女擠爆現場，揮舞國旗高喊「總統好！」前台中市長胡志強表示，很多隱性支持者默默地支持韓國瑜，投票那一天，他們都會站出來，高呼「民調、民調，1月11日的民調最重要！」

台中婦女後援會由中評會主席團主席蔡鈴蘭擔任總會長，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡、前台中市長胡志強、全國婦女後援會總會長邵曉玲、國民黨台中立委候選人顏寬恒、黃馨慧、沈智慧、李中、莊子富、多位黨籍市議員皆出席大會，以及楊瓊瓔的父母、江啟臣的夫人則代表出席，一同呼籲台中婦女朋友們踴躍拉票，2020大選「總統換人，下架蔡英文、民進黨」。

韓國瑜致詞表示，他的土地傾聽之旅一路以來，聽到很多聲音，印證了「莫忘世上苦人多」，很多民眾這幾年過得很辛苦，明年1月11日是重要的總統與立委選舉，千拜託萬拜託婦女界好朋友們要挺身而出。他指出，男生、女生心裡層面不同，女性平常弱不禁風，楚楚動人，表現柔弱一面，但關鍵時刻，女性展現的勇氣、毅力與決心反而是男生比不上。

韓國瑜呼籲，台灣不能再這樣下去，今天台灣處境這麼困難，各行各業叫苦連天、害怕未來。年輕的人才靜悄悄離開台灣，或被低薪困住。他強調，未來台灣一定要改變，否則他擔憂「世界忘記台灣，台灣忘記世界」。台灣若被鎖住，下一代前途會非常黯淡，請大家一定要挺身而出，化為行動，改變現狀。

韓國瑜表示，「衝刺經濟、發展教育、關懷弱勢族群」，這是未來政府最重要的挑戰，呼籲婦女界的朋友們勇敢站起來，讓台灣再次被刮目相看。

最後，胡志強在台上也代念一封支持者信函，內容提及現在真的需要一個有能力治理國家的人出來帶領台灣。他相信有很多隱性支持者默默地支持韓國瑜，投票那一天，他們都會站出來。

值得一提的是，胡志強在這場替韓國瑜造勢的場合中，也拉開自己的外套，秀出胸膛上寫著重返執政字樣的藍色T恤，以具體的動作表達對國民黨的支持，他強調，「民調、民調，1月11日的民調最重要！」希望大家都一起站出來支持韓國瑜。