極端氣候加劇　2050年全球GDP下降3%損失241兆元

▲極端氣候對經濟帶來的影響只會越來越大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）的報告顯示，因為氣候變遷影響，全球GDP在2050年之前至少下降3%，損失7.9 兆美元（約新台幣 241 兆元）。北美地區和美國約萎縮1.1％，西歐1.7％、亞太地區2.6％，相較之下，北美經濟對於氣候的衝擊較有韌性。

根據《CNN》報導，在氣候變遷對經濟的打擊下，發展中國家會最先受挫，其中因為非洲平均溫度較高、經濟發展水平較低，經濟發展可能在30年內下降4.7%，而拉丁美洲（預計萎縮3.8%）和中東地區（預計萎縮3.7%），也在氣候變遷下經濟彈性最差的前3名。

相對於發展中國家，北美和西歐地區等較富裕和發達的經濟體對於氣候挑戰的準備程度較高，使經濟更具韌性。

EIU各國分析主任佛格森（John Ferguson）提到，「極端氣候對經濟帶來的影響只會越來越大」，到了2050年，全球GDP損失3%，也代表未來30年每年都會有經濟損失。

▲不論發達國家或發展中國家，都得作出更大的努力，才能緩解氣候變遷帶來的經濟衝擊。（圖／路透社）

EIU坦言，預測氣候變遷的衝擊仍包含不確定因素，例如，研究人員是設定各國都能適度達成在巴黎氣候協定中的目標，但各國的執行不一定如預期。另外，川普主張中國和其他排碳大國都沒有遵循協定目標，本月初，已啟動程序讓美國退出巴黎氣候協定，這可能使經濟衝擊比EIU的預測結果更加嚴重。

牛津經濟學公司（Oxford Economics）則估算，若不致力於限制排放溫室氣體，依照估算區間的上限，地球氣溫在2100年前將上升約攝氏4度，全球GDP可能會萎縮30%。