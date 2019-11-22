5歲女童邊跳邊刷牙慘跌　父驚見「喉嚨戳出2公分大洞」！

▲瑟萊斯刷牙時和弟弟在床上蹦跳，不慎跌落床下受傷。（圖／翻攝自Facebook／Mitchell Gravenmier）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國猶他州5歲女童瑟萊斯（Celeste Gravenmier）刷牙時，坐在床上蹦蹦跳跳，雖然父親提醒過不可以這樣做，但她不願意停下動作。一個不注意女童從床上跌下來，手中的牙刷直接刺入喉嚨裡，父親趕緊拿起手電筒查看，發現嘴裡被牙刷戳了約一英吋（約2.54公分）的大洞。送醫急救後雖然已無大礙，但醫生表示，未來可能會影響到說話的能力。

根據太陽報報導，女童瑟萊斯刷牙時一直床上跳來跳去，雖然父親米切爾（Dad Mitchell）警告她停下來，但瑟萊斯依然繼續玩耍。當父親轉頭時聽到女兒的尖叫聲，米切爾看到女兒跌落到地上，嘴巴開始流血，拿起手電筒一看，發現嘴裡破了個大洞，立即將女兒送醫。

經過兩個半小時的手術，傷口已經縫合起來，目前已經大致恢復。醫生表示，「幸好傷口沒有傷到喉嚨，沒有造成其他血管以及動脈受傷，但未來可能會有發聲上的問題，影響到說話的能力」，之後可能需要持續治療才能改善。

經過此事件之後，米切爾在臉書上發文提醒父母，在孩子刷牙時要注意，不要讓牠們奔跑或玩耍，有可能會造成意外發生，「之後會嚴格控管家中2個小孩，在刷牙時也會特別注意。」