參院忙著彈劾！川普簽法案確保政府運作至12月　避免停擺噩夢重演

▲眾議院正全力調查川普「通烏門」事件。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普21日簽署了一項臨時法案，讓聯邦政府的資金延長至12月20日，避免政府再次關閉。不過目前參眾兩院累積許多法案未審，加上眾議院將重心放在川普的彈劾案上，因此兩院也正在協商，希望能通過另一項立法，使資金能讓聯邦政府一路運作到2020年9月30日結束。

《路透社》報導指出，川普（Donald Trump）簽署了由參議院以74票對20票通過的臨時撥款法案，而這份法案19日也在眾議院以231票贊成、192票反對通過，當時有12名共和黨議員投下反對票。接下來參議院和眾議院的代表，會開始討論聯邦政府的資金分配，並考慮通過另外一項法案，讓聯邦政府可以一路運作到2020年9月30日，也就是本財政年度結束。

目前由民主黨主導的眾議院正全力處理川普彈劾案，眾議的情報委員會也針對川普是否要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），協助調查前副總統拜登（Joe Biden），以換取美國的安全協助進行調查。

2018年12月22日至1月25日，國會未能打破美墨邊境牆的57億美元預算僵局，導致聯邦政府關閉35天，刷新了美國史上政府關閉最久的紀錄。當時約有80萬名聯邦公務人員在原本的發薪日沒有領到薪水，受影響的還包括空中交通管制員、機場安檢員等，全都繼續無薪工作。

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