SpaceX「星船MK1」測試氣槽爆炸　直接報廢研發「星船2.0」

▲SpaceX測試太空船時發生爆裂意外。（圖／路透）

▲影片取自youtube／The Telegraph



實習記者周依儒／綜合報導

美國私人航太製造公司SpaceX的超大型太空船「星船Mk1」（StarshipMk1），於週三下午在德州南部進行低溫測試時，發生氣槽爆裂的意外，但幸好太空船的外殼堅固，因此沒有炸的到處都是，也沒有任何人員傷亡。對此SpaceX表示，這起爆裂意外在他們的意料之內，所以也不會造成什麼挫折。

根據BBC報導，這場爆裂在發生前完全沒有任何徵兆，星船Mk1的頂部突然噴出一團低溫的氣體，因此氣槽的的艙壁炸開，太空船也先噴射了將近100公尺後才掉落地面，而噴出的氣體目前推測應該是不可燃的液態氮。

▲SpaceX測試太空船時發生爆裂意外。（圖／路透）

SpaceX在聲明中指出，這場測試只是想要看星船Mk1能承受多大的壓力，因此結果並不出乎意料，況且沒有任何人員傷亡，所以不會對他們造成任何挫折。

SpaceX的首席執行長伊隆（Elon Musk）則表示，星船的外觀沒有太大的破壞，只有頂部的地方因為爆裂受到損傷，這也反映了他先前曾自豪自家產品「堅固又耐火」。

▲SpaceX測試太空船時發生爆裂意外。（圖／路透）

另外，伊隆也在推特上發文表示SpaceX目前正在開發「星船2.0」，將會被命名為「星船Mk3」（Starship Mk3），且這起事故對他們研發製造太空船有很大的幫助，但未來的設計會有很大的改變。

此外，SpaceX也表示會直接將Mk1報廢，不再進行修復，而是將重點轉向接替它的Mk3上。SpaceX預計要將Mk3作為未來連接地球和太空的運輸系統，主要用於運送人和貨物離開地球。