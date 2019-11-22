前白宮俄國顧問：烏克蘭干預2016年大選是俄羅斯捏造的「虛構故事」

▲前白宮俄羅斯事務顧問希爾（Fiona Hill）出席眾議院公開聽證會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

前白宮俄羅斯事務顧問希爾（Fiona Hill）於21日出席眾議院公開聽證會時表示，情報委員會中有一些成員認為，烏克蘭涉及於2016年干預美國總統大選，這個想法是莫斯科當局一手捏造、傳播的「虛構故事」。她也透露，幾個月前就擔心總統川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）影響力逐漸擴大，當時的上司、前國安顧問波頓（John Bolton）更將這個人形容成「一枚手榴彈，會把所有人都炸死！」

▲前白宮俄羅斯事務顧問希爾（左）、美國駐烏克蘭大使館政治顧問霍姆斯（右）一起出席聽證會。（圖／路透）



希爾在聽證會上表示，有些議員認為，俄羅斯2016年並沒有干預美國選舉，反而是烏克蘭介入大選，「這是一個由俄羅斯國安單位捏造與傳播的虛構故事。」她指出，莫斯科當年成功的影響，直到現在仍然非常明顯，「我們的國家正在分崩離析，真理受到質疑，我們的高度專業、外交專業職涯正被破壞」，呼籲彈劾案調查「不要推廣被政治動機驅使的謊言，因為這明顯對俄羅斯有利。」

▲前美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）曾形容朱利安尼像是一枚「手榴彈」。（圖／路透）

根據哥倫比亞廣播公司（CBS），美國駐烏克蘭大使館政治顧問霍姆斯（David Holmes）也一起出席聽證會。希爾提到，他們2人早在今年夏天就發現，朱利安尼（Rudy Giuliani）對於烏克蘭事務的影響力逐漸擴大，對此感到擔憂，當時的上司波頓（John Bolton）甚至直指對方是一枚「手榴彈」，將會「把每一個人都炸死」。

▲川普私人律師朱利安尼對於烏克蘭事務影響力擴大，讓希爾與霍姆斯擔憂。（圖／達志影像／美聯社）



希爾透露，在烏克蘭事務中，她與美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）被要求達成不同目標，「他要執行一項國內政治使命，我們則涉及國家安全、外交政策。」桑德蘭7月時在一場白宮會議上提出調查2016年總統大選與拜登家族一事，波頓要求她把此事報告給國安會議（NSC）首席律師，並將此事形容為「毒品交易」。

據了解，希爾曾任美國國家安全會議的歐洲與俄羅斯事務顧問與主管，今年7月辭職。《路透社》指出，希爾的呼籲與證詞將影響眾議院是否針對川普起草正式指控。

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