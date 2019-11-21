閃電直轟地面險「劈中飛機」火光噴發！　紐西蘭暴風雨驚險畫面曝光

▲一架阿聯酋航空的飛機停在紐西蘭基督城機場，竟差點被閃電劈中。（圖／翻攝GCH Aviation）

記者吳美依／綜合外電報導

紐西蘭基督城機場（Christchurch Airport）發生一起驚險事件，一架阿聯酋航空（Emirates）的空中巴士A380停放在停機坪上，等待暴風雨結束，竟然差一點被閃電擊中，機身周圍地面激起強烈火光，這一瞬間全被「花園城市直升機」（Garden City Helicopters）的機長柯里（Daniel Currie）捕捉下來。

根據照片，一道閃電從烏雲密布的天空劈下來，直接落到地面上，差一點擊中飛機，在後方的跑道上激發強烈火光。「花園城市直升機」在貼文中提到，「今天從我們窗戶望出去的停機坪景致！阿聯酋航空的飛機正在等待暴風雨結束。」捕捉到珍貴瞬間的機長柯里也表示，「真的是一張超棒的照片！」

綜合Stuff、《福斯新聞》（Fox News）報導，「花園城市直升機」員工哈米特（Billie Hammett）表示，「所有飛機都在等待，但卻因天氣的關係，沒有辦法如期卸貨。這次暴風雨期間發生了許多次打雷，雖然看起來很危險，幸好機場附近無人受傷，大家都很好，也沒有東西著火。」

根據英國廣播公司（BBC），紐西蘭氣象局（MetService）於20日在坎特伯里（Canterbury）區域發布雷雨警報，有些地方甚至下起冰雹，尺寸如同雞蛋一樣大，當地2小時內出現了700次打雷。據了解，目前天氣警報已經解除。

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