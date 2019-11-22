菲航班機起飛「引擎噴火冒煙」緊急迫降！　365人高空驚魂嚇到哭

Footage from inside Philippine Airlines Flight 113 shared with me from the woman who shot this, she says she started praying and that’s when the plane banked back to LAX. @KFIAM640 pic.twitter.com/NnNC68cgsa — Kris Ankarlo (@KrisAnkarlo) November 21, 2019

▲航空公司發言人表示，該架編號113號航班當時載有347名乘客以及18名機組員。

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓航空公司（Philippine Airlines）21日一架777型客機自美國洛杉磯起飛，原定飛往菲律賓馬尼拉，但卻在起飛後不久，右側引擎不斷冒煙，甚至噴出火焰，機長隨即通報緊急狀況，認定很有可能是引擎故障，緊急迫降洛杉磯國際機場。外傳部分乘客被嚇哭，所幸班機最終平安著陸，機上347名乘客以及18名機組員均平安。

▲ 目前引擎故障的原因仍在調查當中，其他航班並未受到影響。（圖／路透）

路透引述菲律賓航空公司發言人費拉魯納（Cielo Villaluna）的說法指出，菲航編號113班機的機組員在注意到其中一個引擎冒煙的當下，隨即做出緊急迫降的決定，並於當地中午12時左右順利降落，所有乘客已被安排搭乘另個航班。但現階段仍在釐清引擎故障的原因，且波音公司、引擎製造商奇異公司（GE）迄今尚未做出任何回應。

儘管機上365人全員平安，但憶起當下「引擎噴火」的情景，36歲乘客艾姆斯（Andrew Ames）仍心有餘悸，強調先前從來沒有看過飛機噴火的樣子。另據目擊者的說法，當時機上發出的聲響以及眼前的緊張態勢讓部分乘客受到驚嚇哭泣。