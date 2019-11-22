《香港民主法案》招誤解…北京認為美國有敵意　卜睿哲：影響貿易談判

▲美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）。（圖／翻攝自維基百科）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）21日正式將《香港人權與民主法案》送交總統川普（Donald Trump）簽署。美國在台協會（AIT）前主席卜睿哲（Richard Bush）表示，在各界對於法案效力解讀不同的狀況下，可能會導致過度反應或是輕忽，這不僅會造成香港抗議群眾的危險，也會讓中美貿易談判陷入危機。

《中央社》報導指出，卜睿哲22日和香港前環境局副局長陸恭蕙，在華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）進行對談時表示．部分香港示威者可能會認為，《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的效力很大，覺得美國在背後力挺香港，導致他們做出過去幾個月來不敢做的行為，過度冒險的結果可能會讓自身陷入危險，「我們或國會有責任，不去鼓勵人們把自己置於危險情況中。」

另外，北京當局也可能錯估法案效力。根據法案規定，美國政府與國務卿必須提交年度報導，針對香港是否能在中國政府管轄下，保持足夠的自治程度並持續其特殊的貿易地位，呼籲針對任何侵犯了《基本法》的個人或是企業進行制裁。卜睿哲認為，若是川普通過這項法案，可能會影響到正在磋商的「第一階段」中美貿易協議。

卜睿哲表示，如果川普簽署並執行法案，北京可能會因此認為美國抱有敵意，影響到貿易協議的簽署，「北京可能會想說，美國對我們有敵意，我們幹嘛要簽第一階段協議，讓川普在政治上得分？」若北京因誤解法案內容，而破壞了協議，那就是非常不好的結果。

不過，卜睿哲也坦言，他無法預測川普是否會簽署法案，因為當中存在許多矛盾與困難。根據美國法律規定，國會兩院通過法案後，總統有10天時間考慮是否要簽署或是提出反對意見，若什麼都沒做，法案將在10天後自動生效，也許川普最終會選擇「用自己方式」來執行法案。

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