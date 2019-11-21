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「希特勒故居」改建成為警察局　防新納粹主義份子朝聖

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▲德國獨裁統治者希特勒（Adolf Hitler）位於奧地利西北部因河畔布勞瑙（Braunau am Inn）的故居。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國獨裁統治者希特勒（Adolf Hitler）位於奧地利因河畔布勞瑙（Braunau am Inn）的故居。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

德國獨裁統治者希特勒（Adolf Hitler）一家曾居住在奧地利西北部的因河畔布勞瑙（Braunau am Inn），房屋2017年被當局強制徵收。奧地利政府如今宣布，這一棟建築物將被改建成警察局，防止「新納粹主義」（Neo-Nazis）份子的「朝聖」地點。

根據CNN報導，奧地利政府獲得國會「特別法律授權」，2017年以81.2萬歐元（大約新台幣2739萬元）的金額強制徵收這一間房屋，已決定要改建成警察局。內政部長佩肖恩（Wolfgang Peschorn）表示，此舉是「明確無誤的信號」，「這棟建築物將永遠不會被拿來紀念納粹，也不會再引發關於納粹的回憶。」

據了解，房屋徵收相關法律案件已經結案，但是當地警方短時間內還不會進駐。奧地利內政部也提到，將會在歐盟舉辦重新設計建築的比賽，2020年上半年度宣布冠軍。

▲德國獨裁統治者希特勒（Adolf Hitler）位於奧地利西北部因河畔布勞瑙（Braunau am Inn）的故居。（圖／達志影像／美聯社）

▲希特勒（Adolf Hitler）故居如何處理，是奧地利長久以來爭吵不休的話題。（圖／達志影像／美聯社）

希特勒故居應該如何處理，是奧地利長久以來爭吵不休的話題，有人認為應該徹底拆除，也有人認為應該轉供慈善機構使用。當局為了避免這裡成為極右翼份子的「聖地」，幾十年以來都向屋主租借。這一棟房屋曾是殘疾人士日間照護中心，但屋主波莫（Gerlinde Pommer）不願增建無障礙坡道，又拒絕政府提供的所有購買、翻修方案，最後停止營運，如今終於找到新用途。

BBC報導，阿道夫．希特勒1889年4月20日出生於這一棟房屋裡，但短暫居住幾周後，全家人就搬走了。他在3歲那一年也離開因河畔布勞瑙這座城市。

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