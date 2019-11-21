網路詐欺犯入獄繼續騙「跨多國海撈3000萬」！　坐牢竟能買豪宅、爽上網

▲奈及利亞（Nigeria）網路詐欺犯阿魯克（Hope Olusegun Aroke）在牢裡繼續經營線上詐騙，海撈100萬美元。（圖／翻攝EFCC Nigeria）

記者吳美依／綜合外電報導

非洲西部國家奈及利亞（Nigeria）發生一起離譜案件，網路詐欺犯阿魯克（Hope Olusegun Aroke）於4年前入獄服刑，卻設法繼續經營線上詐騙，海撈100萬美元（大約新台幣3000萬元），甚至購買好幾間豪宅。相關單位指出，他服刑期間取得了手機與網路，利用「共犯網絡」持續犯罪。

奈及利亞「經濟和金融犯罪委員會」（EFCC）於19日表示，阿魯克入獄後持續利用「共犯網絡」詐騙，鎖定其他國家的民眾下手，大約已經賺進100萬美元。他服刑期間曾因不明原因送醫，看診後卻沒有回到監獄，反而住進旅館，與妻兒相聚，甚至出席社交場合。

▲阿魯克在監獄中竟能上網、轉帳，甚至購買豪宅與名車。（示意圖／免費圖庫pxhere）

根據BBC，阿魯克坐牢期間利用假名「索林馬德」（Akinwunmi Sorinmade）開設2個銀行帳戶，在高級住宅區買了好幾間房子，將豪華汽車登記在太太名下。此外，由於他持有妻子的銀行帳號代幣，即使在獄中也能自由轉移資金。

「經濟和金融犯罪委員會」發言人烏瓦加倫（Wilson Uwujaren）表示，已經針對共犯展開調查，但被問及「獄方人員是否收賄」時僅說，「一切事件都在調查當中，我不能隨便臆測。」他也以此為由，拒絕提供更多細節，包括阿魯克究竟如何在牢裡取得網路，又如何以囚犯身分參與社交活動。

▲阿魯克入獄以後，繼續利用以前建立的「共犯網絡」鎖定國外民眾詐騙。（示意圖／取自免費圖庫PxHere）



據了解，阿魯克4年前被關進拉各斯（Lagos）的「基里基里最高安全級別監獄」（Kirikiri Maximum Security Prison），犯行曝光以後，也暴露獄方的管理漏洞。奈及利亞懲戒署是監獄的主管機構，目前尚未對此回應。

阿魯克2012年身在馬來西亞，自稱是吉隆坡某一間大學的資訊工程學系學生，實際上卻是網路詐騙罪犯，回國後遭到逮捕，依詐欺罪被宣判24年有期徒刑。「經濟和金融犯罪委員會」形容，他是「跨越2大洲線上詐騙複雜網絡的指標人物。」

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