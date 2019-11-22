與辣妻結婚4年天天熱戀！他驚見老婆「穿白紗」依偎眼鏡男懷中…綠光罩頂

▲泰國一名女子與老公（左）結婚4年，卻又劈腿嫁給另外一名眼鏡男（右）。（圖／翻攝自Facebook／สมภพ บุญช่วย）

記者吳美依／綜合報導

泰國17日傳出一起離譜事件，一名現居曼谷的男子與美麗妻子結婚4年，感情仍然非常好，彷彿熱戀中的情侶，沒想到他某天卻意外得知，老婆竟瞞著已婚的身分，與另外一名眼鏡男結婚，頓時天崩地裂。當事人的弟弟無助上網貼文求助，「我的哥哥覺得自己完蛋了！」

網友สมภพ บุญช่วย於17日貼文表示，哥哥與大嫂已經結婚4年，幾乎每天膩在一起，原本幸福美好的生活卻被一場「意想不到的婚禮」毀滅，「我的哥哥無法理解也不能接受，他覺得完蛋了，不知道該怎麼做，要求我的幫助與決定。」

▲網友的哥哥與老婆結婚4年，天天膩在一起，沒想到卻被戴綠帽。（圖／翻攝自Facebook／สมภพ บุญช่วย）

สมภพ บุญช่วย的貼文內附上許多哥哥與老婆新婚、開心出遊的畫面，大嫂本人的臉書上也全是夫妻合影，看起來感情非常融洽。但是，這一名人妻之後竟又與陌生眼鏡男結婚，對方母親甚至盛裝出席婚宴，開心在兒子與「媳婦」的婚紗照前留念。

根據當地媒體Spring，這一名人妻隱瞞已婚身分，先後與2男結婚，雙方都不知情，直到共同好友發現此事，實在看不下去，才向受害的「綠帽男們」吐露真相，讓一切曝光。

許多親朋好友與網友紛紛在貼文下方留言表示，「重新開始吧！我們的生活必須繼續下去，我們會支持你。」、「不要在這種人身上浪費時間，因果報應會來的！」、「加油，振作起來，有一天她會後悔的！」、「生活中有許多人會選擇離開，懂得放手會更快樂！」

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