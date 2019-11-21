FBI兩度聯繫通烏門「吹哨人」要求談話　欲合作調查川普

▲美國總統川普被指對烏克蘭施壓，要求調查政敵拜登，以求連任。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

一名內部人士向《華爾街日報》（Wall Street Journal）透露，美國聯邦調查局（FBI）曾經二度聯繫通烏門舉報者「吹哨人」（Whistleblower）的法律團隊，要求談話，希望合作調查總統川普。據了解，這一起調查仍處於初期階段，FBI與吹哨人的律師目前都沒有回應。

▲白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

《華爾街日報》報導，一名匿名內部人士指出，FBI於10月兩度與吹哨人的法律團隊接洽，試圖安排面談，希望能夠針對「通烏門」的舉報內容進行討論，合作調查總統川普。他表示，FBI「有禮貌地要求」，這一起調查案似乎仍處於初期階段，但因考量FBI具體利益，無法提供更多細節。

此消息受到《路透社》、《美聯社》等多家媒體報導，但FBI與吹哨人的律師巴卡（Andrew Bakaj）目前都沒有做出回應。

▲吹哨人擔憂川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的通話，因此舉報。（圖／路透）

一名美國情報單位人士8月12日向總監察長辦公室（Inspector General）舉報，川普與私人律師朱利安尼（Rudolph Giuliani）「正在向外國施壓，調查總統的主要政治競爭對手」，他對此表示擔憂。此消息引發通烏門、總統彈劾案的調查與風波，川普與共和黨人士多次呼籲公布吹哨人真實身分，要求對方在聽證會上出席作證，但民主黨希望保護其身分，以策安全。

川普被指控7月25日致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），施壓要求基輔當局調查最大競爭對手拜登（Joe Biden）父子，甚至提供交換條件（Quid Pro Quo），以求2020年競選連任，被外界質疑濫用權力，引爆通烏門醜聞與眾議院的彈劾案調查。

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