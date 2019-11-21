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快訊／住過的親戚房子被起底　韓國瑜批無聊：我還住過舅舅阿姨姑姑家

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▲國民黨總統參選人韓國瑜參加利菁《麻辣天后傳》錄影後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統後選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜21日下午表示，他已經講很清楚自己跟大安區的房子沒關係，但是一些要特意抹黑、造謠的媒體一定要把這間房子扣上他的名子，「如果要清查韓國瑜一輩子所住的房子的話，那真的太多了，有舅舅的、阿姨的、姑媽的、表哥的、表弟的」

韓國瑜說，選上立委沒多久在鎮江街買了16坪左右的房子，中間有8坪是秘書助理研究立法院法案、預算，以及幾位秘書，夫妻住剩下8坪，後來韓冰出生，感覺空間不夠，因此換到另外一個親戚房子，中間還過度一段時間，再轉到位在大安區另一位親戚的房子。

他不滿表示，一場選舉選到這種程度，不斷的造謠，硬要把房產扣到他頭上，非常無聊，他上星期透過發言人系統已經把所有房產買賣資訊向外界報告。至於跟家人在大安區住幾年？來來去去住了若干年，至於住在哪、甚麼時間點，這麼多年時間住很多地方。

針對「幸安名廈」屋主遭起底就是李佳芬胞妹李佩芬。韓國瑜辦公室21日對此表示，韓國瑜夫婦一家房產資訊已經全部公開，並無不法。「幸安名廈」該戶屋主為非公眾人物的親屬，他們不便透露，請大家尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。

韓國瑜競辦表示，他們已經將投入選舉的候選人夫婦一家房產資訊全部公開，並無不法，針對周刊不實報導，已提出涉及妨害名譽之訴訟，望各界能還這場選戰成為一場乾淨的選舉。

據週刊報導，韓國瑜夫婦在1996年至2009年間，一直住過在仁愛路3段24巷的「幸安名廈」社區內，並且是在8、9層樓中樓，總坪數約60多坪。據指出，當時是一名李姓買家在1996年購入，而這名屋主的身分，就是李佳芬的親妹妹李佩芬，但這處房產已在2009年轉手。

向週刊爆料之人指出，韓家在幸安名廈住了十幾年，包括韓冰跟其他二個弟妹都是在這戶社區內長大，社區內住戶也都知道韓國瑜一家人，但這棟房子一直沒有出現在韓國瑜夫妻的財產申報紀錄內，「韓國瑜全家都有居住事實，但房子卻是登記在李佩芬名下，這究竟是用人頭登記？或規避財產申報，還是有其他隱情，韓國瑜為何不一次說清楚？」

韓國瑜競辦20日發出聲明表示，當時候選人夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣，完全喪失身為媒體的良心，我們不會姑息這種惡質的選舉操作。針對週刊的報導，我們將委請律師正式對壹週刊提出告訴。

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