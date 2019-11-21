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值勤一半！港警突遭陌生男「持刀交叉割臉」…當場濺血送急診

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▲▼港警值勤途中遭到陌生男子割傷臉部。（圖／翻攝自香港立法會議員葛珮帆臉書）

▲港警值勤途中遭到陌生男子割傷臉部。（圖／翻攝自香港立法會議員葛珮帆臉書）

記者朱世凱／綜合報導

香港上水區今（21）日上午6點15分左右，一名警察在少年警訊會所對面遭到陌生男子攻擊。警方表示，男子當時正持著一把刀破壞選舉海報，因此員警上前喝斥並拘捕，沒想到他反抗不成，竟轉身拿刀割傷員警臉部，造成同仁右臉出現鮮紅「交叉狀」傷痕。據悉，事件已列為刑事毀壞及襲警案處理。

香港立法會議員葛珮帆今早在臉書發文指出，上水區一名員警上午發現陌生男子破壞選舉海報，於是上前制止，不料男子竟然拿刀襲擊員警，導致警察右臉出現交叉傷痕，當場濺血送急診。路過民眾見狀後，立刻將襲警男子制伏，隨後將其帶至警署。目前港警已經介入調查。

港媒曾指，香港本（11）月24日將舉行區議會選舉，這也是反修例風波後首場主要選舉，被視為選民對特首林鄭月娥政府的一次挑戰。陌生男子破壞海報的舉動是否與反送中一事有關，警方還有待釐清。

報導也稱，許多建制派的立法會議員和區議員的辦公室都傳出被示威者破壞的消息，一些區議會選舉候選人也被襲擊受傷，包括被人用刀刺傷的建制派候選人何君堯，以及遭到鐵錘襲擊的泛民主派候選人岑子杰，因此有聲音認為部份選民會因為安全原因放棄投票，令選舉無法公平進行。

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